Selena Gomez se casó con Benny Blanco: “El para siempre comienza ahora”

La cantante y actriz, nominada al Grammy y al Emmy, confirmó que contrajo matrimonio con el productor musical en una ceremonia privada. La pareja, unida desde 2023, pasó del estudio de grabación a un álbum conjunto y ahora al altar, sellando una historia que comenzó en 2015, con la creación del single “Same Old Love”.

(CNN) — Selena Gomez y Benny Blanco se casaron.

La célebre pareja —que, según reportes, mantiene una relación desde 2023— intercambió votos en un evento privado el fin de semana, de acuerdo con una publicación compartida por Gomez en redes sociales.

Gomez, cantante y actriz nominada a los Grammy y a los Emmy, y Blanco, reputado productor musical que ha trabajado con múltiples superestrellas (incluida su ahora esposa), hicieron pública su relación el año pasado.

En diciembre, Gomez anunció su compromiso en Instagram, escribiendo: “El para siempre comienza ahora”.

Ambos se conocieron en 2015, cuando Blanco coprodujo el single Same Old Love, de Gomez.

Desde entonces colaboraron en I Can’t Get Enough (2019) y Single Soon (2023). A comienzos de este año lanzaron su primer álbum conjunto, I Said I Love You First.

En marzo, durante una aparición en el podcast de Jay Shetty, Gomez explicó cómo pasó de proteger su corazón a enamorarse por completo de Blanco.

“Cuando Benny me mira, creo que solo ve lo que soy, y eso es algo muy difícil de encontrar”, dijo sobre el hombre al que llamó su “mejor amigo”.

Por su parte, en su TikTok, Blanco suele mostrar que cocina para Gomez y no pierde ocasión para elogiarla.

“Es genial verte seguir tu propio camino sin preocuparte por lo que ocurre a tu alrededor… La forma en que te has movido por el mundo como mujer… me ha dado mucha confianza”, le dijo en un video compartido por Billboard en Facebook.

La amiga de toda la vida de Gomez, Taylor Swift, comentó la publicación del compromiso en diciembre con humor, escribiendo: “seré la chica de las flores”.

Gomez devolvió el gesto este año cuando Swift anunció su propio compromiso, reposteando las fotos en Instagram y escribiendo: “Cuando tu mejor amiga anuncia su compromiso”.