Sebastian Stan negocia su ingreso a ‘The Batman Part II’ junto a Robert Pattinson y Scarlett Johansson

Por CNN Chile

07.01.2026 / 14:39

El actor, conocido por interpretar a Bucky Barnes en el MCU, estaría a punto de dar el salto al universo DC con un papel aún no revelado en la secuela.

El actor Sebastian Stan, reconocido por interpretar a Bucky Barnes (The Winter Soldier) en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), se encuentra en conversaciones para unirse a The Batman Part II, según informó Deadline.

El proyecto, que ya confirma el regreso de Robert Pattinson como el Caballero de la Noche, también suma a Scarlett Johansson en un papel aún no especificado.

Un cruce de universos en medio de un retraso defendido

Si el acuerdo se concreta, Stan cruzaría de Marvel a DC, uno de los rivales más emblemáticos, aunque su personaje en la secuela permanece en secreto. La película, que iniciará su rodaje en primavera, tiene previsto su estreno para el 1 de octubre de 2027, lo que significa más de cinco años desde la exitosa primera entrega de 2022.

Este extenso período entre películas generó comentarios, pero James Gunn, jefe de DC, defendió el ritmo de producción, argumentando que el público “no necesita sentirse con derecho a ello”.

