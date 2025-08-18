El rapero Sean Kingston recibe sentencia de cárcel por fraude millonario en Estados Unidos

El artista, conocido por el éxito "Beautiful Girls", fue sentenciado a tres años y medio de prisión. Se comprobó que tanto él como su madre utilizaron boletas falsas y su fama como celebridad para obtener bienes de alto valor de manera ilegal.

El músico estadounidense-jamaiquino Sean Kingston deberá cumplir una condena de tres años y medio en prisión federal tras ser declarado culpable por un esquema de fraude electrónico que superó el millón de dólares en perjuicios.

La investigación judicial determinó que Kingston —cuyo nombre real es Kisean Anderson— y su madre, Janice Turner, obtenían artículos de alto valor como relojes, muebles de diseño, un televisor LED de 232 pulgadas y un Cadillac Escalade blindado.

Para concretar las compras, utilizaban comprobantes de transferencias falsos y, en varios casos, la promesa de dar visibilidad a los productos en redes sociales o presentarlos a otras celebridades.

Turner ya había sido condenada en julio a cinco años de cárcel.

El cantante, recordado por temas como Beautiful Girls, Fire Burning y Eenie Meenie junto a Justin Bieber, se dirigió al tribunal antes de conocer su sentencia y afirmó que había aprendido de lo ocurrido. Sin embargo, durante el juicio la fiscalía presentó mensajes de texto que evidenciaban la coordinación entre él y su madre para falsificar boletas.

El artista fue detenido en 2024 en California, poco antes de presentarse en una actividad organizada en una base militar del desierto de Mojave.

Paralelamente, las autoridades allanaron su residencia en Florida, donde su madre también fue arrestada.

Según la defensa, Kingston alcanzó la fama repentinamente y nunca tuvo las herramientas para manejar sus negocios, lo que habría derivado en las conductas delictivas.

La sentencia dictada establece que deberá comenzar a cumplir su condena de inmediato.