Muere el actor británico Terence Stamp, estrella de Superman y símbolo del Swinging London, a los 87 años

El actor británico Terence Stamp, recordado por su interpretación del general Zod en la saga Superman y considerado un símbolo del movimiento cultural Swinging London de los años 60, murió a los 87 años, informó este domingo su familia, según Reuters.

Stamp alcanzó notoriedad en 1962 con la película Billy Budd, dirigida y protagonizada por Peter Ustinov, rol que le valió una nominación al Óscar como mejor actor de reparto. Durante la década siguiente se consolidó en la escena británica con filmes como Far From the Madding Crowd, de John Schlesinger, y Poor Cow, la primera cinta de Ken Loach.

Nacido en el East End de Londres en 1938, hijo de un marino mercante y de Ethel Stamp, inició su carrera desde orígenes humildes. En una entrevista de 2013 con el British Film Institute, relató que su padre intentó disuadirlo de dedicarse a la actuación, mientras que su madre lo apoyó en silencio.

Figura destacada de la vida cultural londinense, Stamp estuvo vinculado sentimentalmente a la modelo Jean Shrimpton y a las actrices Julie Christie y Brigitte Bardot. Su único matrimonio fue en 2002 con una farmacéutica australiana, 35 años menor que él, unión que se disolvió seis años después.

Su carrera en Hollywood incluyó papeles icónicos, entre ellos el del general Zod en Superman (1978) y su secuela, además de apariciones en producciones como The Limey (1999), de Steven Soderbergh, y Valkyrie (2008), junto a Tom Cruise.

Con su muerte, el cine británico y mundial pierde a uno de sus actores más versátiles y carismáticos, cuya carrera abarcó más de seis décadas y dejó una huella imborrable en la cultura popular.