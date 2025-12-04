Se cumplen 45 años de la separación de Led Zeppelin

La banda decidió no continuar su camino tras la muerte del mítico baterista John Bonham.

Un día como hoy, hace 45 años, Led Zeppelin anunció su separación.

Un 4 de diciembre de 1980, la banda decidió poner fin a su historia musical luego de la trágica muerte del mítico baterista John Bonham.

Robert Plant, Jimmy Page y John Paul John se reunieron durante semanas para meditar qué harían, si terminar con la agrupación o buscar un reemplazo.

Sin embargo, los artistas expresaron que “la pérdida de nuestro querido amigo y la profunda sensación de armonía indivisa que sentimos, nos han llevado a decidir que no podíamos continuar”.

Una decisión categórica que se produjo tras el fallecimiento de Bonham el 25 de septiembre de 1980, un músico que definía el sonido y la identidad de Led Zeppelin.