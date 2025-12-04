Cultura led zeppelin

Se cumplen 45 años de la separación de Led Zeppelin

Por CNN Chile

04.12.2025 / 12:46

La banda decidió no continuar su camino tras la muerte del mítico baterista John Bonham.

Un día como hoy, hace 45 años, Led Zeppelin anunció su separación.

Un 4 de diciembre de 1980, la banda decidió poner fin a su historia musical luego de la trágica muerte del mítico baterista John Bonham.

Robert Plant, Jimmy Page y John Paul John se reunieron durante semanas para meditar qué harían, si terminar con la agrupación o buscar un reemplazo.

Sin embargo, los artistas expresaron que “la pérdida de nuestro querido amigo y la profunda sensación de armonía indivisa que sentimos, nos han llevado a decidir que no podíamos continuar”.

Una decisión categórica que se produjo tras el fallecimiento de Bonham el 25 de septiembre de 1980, un músico que definía el sonido y la identidad de Led Zeppelin.

DESTACAMOS

Negocios EN VIVO: Súmate a la 16ª edición de los premios Merco que reconoce a las empresas con mejor reputación

LO ÚLTIMO

País Aviso por tormentas eléctricas de Coquimbo al Maule: Revisa cuándo ocurrirá el fenómeno y en qué zonas
Las preguntas que más hicieron los chilenos en Google durante 2025
Se cumplen 45 años de la separación de Led Zeppelin
Presidenta de México confirma reunión con Donald Trump en Washington en el sorteo del Mundial 2026
Renombran el Instituto de la Paz de Estados Unidos en honor a Donald Trump: El mismo Gobierno lo desmanteló a principios de año
Columna de Ian Mackinnon: El bisagrismo