Scary Movie 6: Regina Hall y Anna Faris volverán como Brenda y Cindy en la próxima película

La próxima entrega de la recordada saga de parodias marcará la primera colaboración de los hermanos Wayans en casi dos décadas, además del reencuentro de sus dos protagonistas femeninas.

La saga de parodias de terror más taquillera de inicios de la década de los 2000 prepara su regreso.

Según una exclusiva publicada por Deadline, Regina Hall y Anna Faris confirmaron que estarán de vuelta en la franquicia Scary Movie como Brenda y Cindy, dos de los personajes más recordados de la saga.

El proyecto marca también la reunión de los hermanos Keenen, Shawn y Marlon Wayans, quienes no trabajaban juntos en la franquicia desde hace 18 años.

Ellos estarán a cargo del nuevo guion, que coescriben junto a Rick Alvarez, con Michael Tiddes en la dirección.

La sexta entrega de Scary Movie comenzará su rodaje en octubre de este año y se estrenará globalmente el 12 de junio de 2026 bajo la distribución de Paramount, con producción de Miramax.

Con casi 900 millones de dólares recaudados a lo largo de cinco películas, Scary Movie se convirtió en una de las sagas paródicas más exitosas de Hollywood.