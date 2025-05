Scarlett Johansson critica a los Oscar por ignorar Avengers: Endgame como Mejor Película: “¿Cómo es posible que no la nominaran?”

Johansson, quien interpretó durante más de una década el papel de Black Widow en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), cuestionó la falta de reconocimiento por parte de la crítica a "una de las películas más exitosas de todos los tiempos”.

Scarlett Johansson admitió que esperaba que el éxito de taquilla Avengers: Endgame hubiese resonado más entre la crítica profesional.

Así lo hizo saber en una reciente entrevista con Vanity Fair, en la cual habló sobre su destacado papel como Black Widow en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y su decisión de no volver a ponerse el traje de Natasha Romanoff en próximas entregas, como la recientemente anunciada Avengers: Doomsday.

“Sería muy difícil que hubiese una manera en la que me hiciera sentido”, reflexionó la actriz de 40 años. “Echo de menos a mis compañeros y me encantaría estar con ellos para siempre, pero lo que funciona del personaje es que su historia está completa. No quiero jugar con eso. Para los fans también es importante”.

Johansson, que interpretó a la espía rusia desde 2010 hasta 2021, también se mostró crítica con el trato que recibió Avengers: Endgame (2019), cinta en la que participó y que marcó el punto culminante de la saga.

Ello, pues pesar de su éxito masivo en taquilla (logró recaudar más de US$2.790 millones a nivel mundial y se convirtió en una de las películas más vistas de la historia), la Academia de Hollywood solo la consideró para una categoría técnica.

“¿Cómo es posible que esta película no fuera nominada al Oscar?”, cuestionó Johansson, en alusión a su exclusión de la categoría Mejor Película.

Y aunque Endgame obtuvo una nominación en Mejores Efectos Visuales, la actriz considera que sus méritos van mucho más allá de lo técnico.

“Era una película imposible que no debería haber funcionado, que realmente funciona como película… y además, es una de las películas de más éxito de todos los tiempos”, concluyó.