Santiago lidera ranking global de escuchas de Pet Shop Boys en Spotify antes de su debut en Viña 2026

Por CNN Chile

23.02.2026 / 22:20

La capital chilena encabeza la lista de ciudades que más reproducen al dúo británico en la plataforma de streaming, con 286.594 oyentes mensuales, superando a Londres, Ciudad de México y São Paulo. El fenómeno digital anticipa una conexión única con el público de la Quinta Vergara.

Cuando Pet Shop Boys pise esta noche el escenario de la Quinta Vergara, no solo enfrentarán a un público festivalero, sino a la ciudad que más los escucha en el mundo. Según datos de Spotify, Santiago de Chile encabeza el ranking global de reproducciones del dúo británico, con 286.594 oyentes mensuales.

La cifra supera a metrópolis como Londres (221.498), Ciudad de México (266.575) y São Paulo (177.203), consolidando un fenómeno de devoción digital que trasciende generaciones.

El peso de los números

Según reportó The Clinic, que la capital chilena esté por encima del propio hogar de Neil Tennant y Chris Lowe habla de una relación que no se explica solo por nostalgia ochentera. Canciones como “West End Girls” o “It’s a Sin” forman parte del ADN pop local, sostenidas por playlists, radios online y algoritmos, más aún considerando que son pistas que están en la rotación regular de una de las discos más famosas de la ciudad; La Blondie.

El debut en Viña llega tras dos años de negociaciones y una pantalla “mesh” de seis metros instalada especialmente para el Dreamworld Tour, que hasta ahora ha fascinado a todos los asistentes de la Quinta Vergara. 

