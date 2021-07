Este año, el Festival Internacional de Cine de Santiago celebrará su 17º edición de manera online con una serie de novedades enfocadas en amantes del cine, familias e incluso, educadores.

Entre el 15 y 22 de agosto se presentarán los 86 filmes, que integran las competencias chilena e internacional, cortometrajes y proyecciones especiales.

Uno de los cambios más destacados y aplaudidos de la competencia, fue la decisión de suprimir el galardón a mejor actriz y actor. En cambio, se dará paso al reconocimiento a “Mejor interpretación”, tal como ya lo hicieron los festivales de Berlín y San Sebastián.

En conversación con CNN Magazine, Loreto Araya, productora del encuentro, adelantó que “pronto anunciaremos los platos fuertes de la muestra, pero todas las secciones principales ya están publicadas en nuestra web, disponibles para que la gente se prepare y a partir del 2 de agosto van a poder registrarse para reservar los tickets (…) cada película tiene una capacidad de 600 butacas virtuales y 1.200 para las cintas de Sanfic Educa”.

El invitado estrella de este año será actor alemán Daniel Brühl, conocido por sus interpretaciones en Bastardos sin gloria y The Falcon and the Winter Soldier. Además de presentar su ópera prima como director, Nebenan -que también protagoniza-, será parte de un conversatorio organizado para el próximo 20 de agosto.

Educación, género y cine

Por otro lado, la sección Sanfic Educa estrenará 16 películas seleccionadas para acercar producciones de calidad y con contenido a las personas y comunidades de Chile, con especial enfoque en niños y jóvenes, abordando temáticas como el medioambiente, la salud mental, la amistad y la ciencia.

Además, el festival confirmó que por segunda vez en su historia reunirá una selección de realizadoras del mundo. Bajo el título Directoras en foco, el público podrá ver las historias filmadas por seis mujeres cineastas provenientes de Europa, Asia, Latinoamérica y Estados Unidos.

Si bien aún faltan cintas por confirmar, ya se puede revisar una parte de la programación oficial de Sanfic 2021.