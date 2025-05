Samara Joy debutará en Chile con show en el Teatro Nescafé de las Artes

La joven figura del jazz estadounidense, premiada con cinco Grammy, llegará a Santiago con un repertorio que homenajea a los clásicos del siglo XX.

La cantante estadounidense Samara Joy ha anunciado su llegada a Chile para ofrecer un único concierto en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago.

Esta joven artista, reconocida por su talento vocal y su interpretación de clásicos del Great American Songbook, se presentará por primera vez ante el público nacional con su más reciente producción discográfica Portrait (2024), obra que ha sido destacada por medios especializados como AllMusic y Jazzwise por su virtuosismo técnico.

A sus 24 años, Joy ya acumula importantes logros. Se formó en la Fordham High School for the Arts y ganó reconocimiento temprano en festivales como Essentially Ellington, lo que la llevó a obtener premios como la beca Ella Fitzgerald y ganar el Concurso Internacional de Jazz Vocal Sarah Vaughan.

Desde entonces, ha sumado cinco premios Grammy, entre ellos el de Mejor Artista Nuevo en 2023 y Mejor Álbum Vocal de Jazz en 2023 y 2025.

Con una sólida presencia en redes sociales y plataformas digitales, donde suma cientos de miles de seguidores y oyentes, la cantante se ha convertido en una de las figuras más prometedoras del jazz contemporáneo.

Detalles del concierto

Fecha: 27 de julio

Lugar: Teatro Nescafé de las Artes

Hora: 20:30 hrs

Entradas a la venta: Ticketmaster

Valores

Primeras Filas: $58.000

Platea Baja Preferencial: $52.000

Platea Baja Central: $46.000

Platea Baja Lateral: $42.000

Platea Alta Central: $36.000

Platea Alta Lateral: $32.000