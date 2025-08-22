RÜFÜS DU SOL anuncia concierto en Chile 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Tras su paso por Lollapalooza Chile 2025, el trío australiano ganador de un Grammy regresa al país con la gira más grande de su carrera.

El trío australiano RÜFÜS DU SOL volverá a presentarse en Chile, como parte de la gira más grande que han realizado en Sudamérica.

La banda, reconocida con un premio Grammy, pasará también por Buenos Aires, Curitiba, São Paulo, Medellín y Bogotá, ofreciendo sus shows más masivos en la región.

El anuncio llega tras sus recientes participaciones en Lollapalooza Argentina, Brasil, Chile y Estéreo Picnic en Colombia, donde encabezaron el cartel en 2025.

El tour acompaña la promoción de su quinto disco, Inhale/Exhale, con el que han vendido más de 700 mil entradas en Norteamérica, Europa, Oceanía y Sudamérica, incluyendo presentaciones en estadios y recintos emblemáticos como el Rose Bowl de Los Ángeles.

Detalles del concierto

El show tendrá lugar en Santiago el próximo 22 de febrero de 2026, en las dependencias del Movistar Arena.

Las entradas para el show en Chile estarán disponibles a través de Puntoticket.

La preventa exclusiva (20% de descuento para clientes Entel o con tarjeta Santander) comenzará el lunes 25 de agosto, mientras que la venta general se abrirá el miércoles 27 de agosto.