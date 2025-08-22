Cultura conciertos

RÜFÜS DU SOL anuncia concierto en Chile 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Por CNN Chile

22.08.2025 / 10:01

{alt}

Tras su paso por Lollapalooza Chile 2025, el trío australiano ganador de un Grammy regresa al país con la gira más grande de su carrera.

El trío australiano RÜFÜS DU SOL volverá a presentarse en Chile, como parte de la gira más grande que han realizado en Sudamérica.

La banda, reconocida con un premio Grammy, pasará también por Buenos Aires, Curitiba, São Paulo, Medellín y Bogotá, ofreciendo sus shows más masivos en la región.

El anuncio llega tras sus recientes participaciones en Lollapalooza Argentina, Brasil, Chile y Estéreo Picnic en Colombia, donde encabezaron el cartel en 2025.

El tour acompaña la promoción de su quinto disco, Inhale/Exhale, con el que han vendido más de 700 mil entradas en Norteamérica, Europa, Oceanía y Sudamérica, incluyendo presentaciones en estadios y recintos emblemáticos como el Rose Bowl de Los Ángeles.

Detalles del concierto

El show tendrá lugar en Santiago el próximo 22 de febrero de 2026, en las dependencias del Movistar Arena.

Las entradas para el show en Chile estarán disponibles a través de Puntoticket.

La preventa exclusiva (20% de descuento para clientes Entel o con tarjeta Santander) comenzará el lunes 25 de agosto, mientras que la venta general se abrirá el miércoles 27 de agosto.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Quiebra la Universidad La República: Tribunal ordena su liquidación por millonarias deudas laborales
Mulet e inclusión de Calisto en lista del FRVS: "Se comprometió a no apoyar las candidaturas de la derecha"
Hay más de 700 niños y niñas esperando: ¿Cuáles son los requisitos para ser una familia de acogida?
Mulet apunta a presiones de militantes FRVS para renunciar a cargos en la administración de Gobierno si no declinan candidaturas
RÜFÜS DU SOL anuncia concierto en Chile 2026: Fecha, lugar y venta de entradas
Margot Robbie se sincera sobre la maternidad tras dar a luz a su primer hijo: “Es lo mejor”