Rosario Alfonso anuncia gira por seis ciudades para presentar su disco “Cómo enamorarse con el corazón partío”

La cantautora chilena va a presentar su tercer álbum en una gira que contemplará seis ciudades. El recorrido arranca el 8 de abril en Concepción y las entradas ya están disponibles a través de PortalTickets.

La cantautora chilena Rosario Alfonso confirmó una gira por seis ciudades para presentar en vivo su tercer álbum de estudio, Cómo enamorarse con el corazón partío, en un formato que será por primera vez con banda completa en una ruta de fechas durante abril.

El recorrido comenzará el miércoles 8 de abril en Bandera 1001 (Concepción). Luego continuará el jueves 9 en Sala Galo Sepúlveda (Temuco), el viernes 10 en Sala CAMM / Centro de Arte Molino Machmar (Puerto Varas) y el sábado 11 en ECC (Valdivia).

La segunda parte de la gira, en tanto, contempla La Serena el domingo 19 (en 12 Lunas) y el cierre en Valparaíso el sábado 25, en el Parque Cultural de Valparaíso.

Fue anunciado, además, que la formación en escenario incluirá músicos en guitarra, teclados, bajo/voces y batería, además del equipo técnico de sonido, en el marco de un show diseñado para trasladar el repertorio del álbum al formato de banda.

“Les aseguro que lo van a pasar increíble. Mis conciertos son un espacio para conectarse con el lado más romántico de cada uno, y cualquiera que tenga un corazón sensible se va a sentir tocado por las canciones, independiente de la edad o de lo que esté viviendo”, adelantó la propia Alfonso.

Las entradas para las fechas del tour están disponibles a través de PortalTickets/PortalDisc, con páginas de evento por ciudad y horarios publicados en la plataforma.

Fechas confirmadas

• 8 de abril: Concepción, Bandera 1001

• 9 de abril: Temuco, Sala Galo Sepúlveda

• 10 de abril: Puerto Varas, Sala CAMM (Centro de Arte Molino Machmar)

• 11 de abril: Valdivia, ECC

• 19 de abril: La Serena, 12 Lunas

• 25 de abril: Valparaíso, Parque Cultural de Valparaíso