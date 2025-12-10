Rosalía suma dos nuevas fechas en Chile para su Lux Tour 2026: ¿Cuándo es la venta de entradas?

La cantante y compositora española suma un total de cuatro conciertos en Chile. El Lux Tour 2026 recorrerá Europa y Estados Unidos, y tendrá como última parada Latinoamérica, donde se presentará en Colombia, Buenos Aires, México, Brasil y Chile.

El Lux Tour 2026 ha tenido una gran popularidad a nivel mundial. Rosalía recorrerá Europa, Estados Unidos y su última parada será en Latinoamérica.

La última vez que pisó suelo chileno fue en 2022, cuando se presentó en el Movistar Arena con su gira Motomami. Este 2026 volverá al mismo lugar, pero con una apuesta musical y estética totalmente distinta. En esta nueva era, la cantante y compositora se inclina por lo celestial, la relación entre Dios y la fe, y canciones inspiradas en santas.

La intérprete de Reliquia inicialmente tenía dos fechas agendadas en el Movistar Arena, el 24 y 26 de julio, pero debido a la alta demanda se sumaron dos nuevas: 27 y 29 de julio.

La venta de las entradas

La venta de las entradas para el 27 y 29 de julio se realizará a través de la plataforma de Puntoticket.

Preventa exclusiva Entel y Banco Santander : jueves 11 de diciembre, a las 11:00 AM.

: jueves 11 de diciembre, a las 11:00 AM. Venta general: al agotar stock de la preventa o el viernes 12 de diciembre, a las 11:01 AM.