Rosalía: Se filtra “Lux”, su nuevo álbum a pocos días de su estreno oficial

El material completo comenzó a circular en redes tras un error de Spotify, anticipando el lanzamiento previsto para este viernes.

A dos días de su estreno mundial, “Lux”, el nuevo álbum de Rosalía, se filtró en redes sociales, trastocando el meticuloso plan de lanzamiento que la artista y su sello tenían preparado para este viernes 7 de noviembre. El material completo comenzó a circular en plataformas como Telegram bajo el título “Lux Leak”, lo que encendió la alerta entre sus seguidores y la industria musical.

El incidente se habría originado horas antes, cuando Spotify activó por error la escucha de “Reliquia”, una de las canciones del disco. El tema estuvo disponible solo unos minutos antes de ser retirado, aunque bastó para que se difundieran capturas y fragmentos. Poco después, el álbum completo apareció en internet, desatando la controversia.

Planificación y repercusiones

La filtración empaña una estrategia de promoción cuidadosamente planificada por Columbia Records, que incluía una aparición de Rosalía en La Resistencia, una presentación privada en Barcelona y su actuación en la gala de LOS40 Music Awards Santander 2025, donde estrenaría oficialmente parte del repertorio.

“Lux” marca el regreso discográfico de la catalana tras “Motomami” (2022) y reúne 18 canciones en su edición física, con colaboraciones de Björk, Carminho, Estrella Morente y Yves Tumor. Grabado junto a la London Symphony Orchestra, el álbum combina flamenco, electrónica y música clásica, explorando temas de espiritualidad y trascendencia.

Aunque ni Rosalía ni su equipo se han pronunciado sobre la filtración, la expectativa por su lanzamiento sigue alta, consolidando a “Lux” como uno de los proyectos más esperados del año.