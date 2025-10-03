Cultura lanzamientos

Ronnie Wood celebra 60 años de música con “Fearless: Anthology”: Del Jeff Beck Group a los Rolling Stones

Por CNN Chile

03.10.2025 / 15:40

El guitarrista publica una antología en doble vinilo y doble CD que abarca sus siete discos solistas, colaboraciones con Stones y Faces, registros de sus primeras bandas y cuatro grabaciones nuevas con invitados como Chrissie Hynde e Imelda May. El set incluye ensayo de Paul Sexton y piezas clave desde “Beck-Ola” (1969) hasta “I Feel Like Playing” (2010).

Ronnie Wood lanzó “Fearless: Anthology 1965-2025”, una antología disponible en doble vinilo y doble CD que recorre seis décadas de trabajo discográfico.

El set reúne piezas de sus siete álbumes solistas, además de colaboraciones y coautorías a lo largo de su trayectoria con The Rolling Stones, Faces, Rod Stewart, Ronnie Lane y Jeff Beck Group. El lanzamiento coincide, además, con los 50 años de su llegada a los Stones.

La edición en CD retrocede hasta mediados de los sesenta e incorpora grabaciones de sus primeras bandas, The Birds y un breve paso por The Creation.

La edición en vinilo abre con su participación en Jeff Beck Group junto a Rod Stewart y Nicky Hopkins, a partir del histórico “Beck-Ola” (1969).

El compendio incluye, también, clásicos de Faces como “Ooh La La” y “Stay With Me”, además de cortes de su debut solista “I’ve Got My Own Album To Do” (1974).

La antología presenta cuatro grabaciones nuevas (primer material solista desde 2010):

“A Certain Girl” (Allen Toussaint, como Naomi Neville), con Chrissie Hynde como voz invitada.

“You’re So Fine” (The Falcons, 1959), con voces adicionales de Imelda May.

“Take It Easy”, una versión del éxito rocksteady de Hopeton Lewis.

“Mother Of Pearl”, composición inédita de Wood.

Las cuatro piezas fueron coproducidas por Jesse Wood (hijo de Ronnie) y Sean Genockey.

Dentro del capítulo Stones, el repertorio suma coautorías como “Dance (Part 1)”, “Everything Is Turning To Gold”, “Black Limousine”, “No Use In Crying” y “Pretty Beat Up”.

La edición en CD añade “Hey Negrita”, del álbum “Black and Blue” (1976), registro que marcó los primeros pasos de Wood como miembro de la banda. El recorrido solista se actualiza hasta “I Feel Like Playing” (2010).

El lanzamiento incluye un ensayo del periodista y autor Paul Sexton, habitual cronista del universo Stones.

Este contextualiza las etapas de Wood “desde sus primeros días de estudio hasta las nuevas canciones” y articula la antología como un balance de 60 años de creación: guitarrista, compositor, intérprete y, en ocasiones, frontman.

