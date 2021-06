Roger Waters, uno de los miembros fundadores de la legendaria banda Pink Floyd, contó que negó entregarle el permiso a Facebook para que utilice un canción del grupo.

En concreto, se trataría de la solicitud que realizaron desde la compañía de Mark Zuckerberg para usar Another brick in the wall pt. 2 en un anuncio de Instagram (propiedad de Facebook).

La revelación del guitarrista y compositor sucedió en un evento reciente a favor de Julian Assange, el 10 de junio de este año, instancia en la que comentó que la compañía tuvo la intención de agregar el clásico de 1979, perteneciente al álbum The Wall, en una de sus publicidades. Propuesta que habría llegado con una gran cantidad de dinero.

“Esto es algo que puse en mi carpeta cuando venía para acá. No tienen idea lo que es, nadie lo sabe, porque la recibí por Internet esta mañana“, comenzó explicando el músico al momento que mostraba un documento, según se ve en la grabación del momento.

“Es una solicitud para tener derecho a usar mi canción de Another brick in the wall II en la producción de un aviso para promover Instagram“, añadió. Tras esto, se escucharon risas del público.

Luego comentó que “es una carta de Mark Zuckerberg para mí, llegó esta mañana junto a una gran, gran, gran cantidad de dinero“.

“Y la respuesta es ‘que te jodan. No, de ninguna maldita manera’“, declaró, lo que nuevamente desató aplausos y vítores.

Finalmente, concluyó que “sólo menciono eso porque este es un movimiento insidioso de ellos para hacerse cargo de absolutamente todo. No seré parte de esto. Y quienes tenemos algo de poder, como lo tengo yo con mis canciones, no seré parte de esto, Zuckerberg”.

Hasta el momento, Facebook no se ha pronunciado al respecto.