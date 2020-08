VIDEO RELACIONADO – Entrevista a Héctor Vargas, obispo que se reunió con Celestino Córdova (12:57)

Roger Waters, cofundador de la banda Pink Floyd, fue entrevistado virtualmente por la diputada Camila Vallejo, ocasión en la que se dio el tiempo para analizar la política en pandemia, además de su relación con Chile y Víctor Jara.

Sobre el presidente Sebastián Piñera, señaló: “Fue una sorpresa que haya sido reelecto, pero no es una sorpresa que los estudiantes y otros estén de vuelta en las calles, porque como dije en mi versión de la canción de Víctor Jara, todas las ratas huelen igual y Piñera es una rata”.

“Los objetivos que Piñera y otros políticos quieren lograr, es que él y los suyos sean más y más poderosos y más y más ricos. Ese es el objetivo que ellos suscriben”, advirtió.

Waters además valoró “la inmensa valentía de los estudiantes y otros que protestan en las calles, que se están levantando, arriesgando su vida y su vista. Donde tú estás, le están disparando en los ojos a los jóvenes en las calles de Santiago, por sacar la voz. Y no aceptarán un no”.

Sobre los movimientos sociales luego de la pandemia, indicó: “Cuando el coronavirus afloje, o cuando las cosas cambien, será interesante ver si volvemos al status quo o no. ¡No podemos! Si volvemos al status quo, todos moriremos”.

Asimismo, llamó a “no distraerse por nada” antes del plebiscito constitucional de octubre. “La clase gobernante hará todo lo que pueda para distraer su atención (…) lo que sea para impedir que ustedes traten de ensamblar algo que podríamos llamar democracia”, afirmó.

Sobre aquel plebiscito dijo que es “extraordinariamente revolucionario” y agregó: “La idea de darle al pueblo el poder de participar en la escritura de la constitución del país… nunca he escuchado algo así. Sería un avance impresionante. Para las actitudes globales hacia el pensamiento político, y también para sostener un gobierno. Me encantaría saber, tal vez ahora no es el momento, quienes y como se escribirá el borrador que la gente votará”.

“No he visto el borrador de la nueva Constitución, pero si va a reemplazar la de Pinochet, será un millón de veces mejor. Así que los aplaudo Chile por moverse en esa dirección”, finalizó.