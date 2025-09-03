La filosa respuesta de Roger Waters al ser consultado por la muerte de Ozzy Osbourne: “Me importa una m... Black Sabbath, nunca me importó”

Las palabras de Waters, quien calificó de “idioteces y tonterías” la vida pública de Ozzy, provocaron la indignación del hijo del cantante británico, Jack Osbourne. Este, por su parte, describió al exbajista de Pink Floyd como alguien “patético” y “desconectado de la realidad”.

Roger Waters, exbajista de Pink Floyd, generó polémica tras afirmar públicamente que “nunca” le importó la música de Black Sabbath ni la carrera en solitario de Ozzy Osbourne.

Sus declaraciones se dieron en una conversación con The Independent Ink.

“Ozzy Osbourne, que acaba de morir, que descanse en lo que sea que estuvo durante toda su vida. Nunca lo sabremos. Aunque estuvo en la televisión durante cientos de años con sus idioteces y tonterías… la música, no tengo idea”, comenzó diciendo.

“Me importa una mierda. No me importa Black Sabbath, nunca me importó”, aseveró el músico de 81 años.

En la misma entrevista, Waters ironizó sobre uno de los episodios más recordados de la carrera de Ozzy: “No tengo interés en arrancar cabezas de pollos o lo que sea que hagan. Me da absolutamente lo mismo, ¿sabes?”.

Tras la aclaración del entrevistador de que se trataba de un murciélago, respondió: “Eso es aún peor, ¿no?”.

La respuesta de Jack Osbourne

Jack Osbourne, hijo del fallecido Ozzy Osbourne, reaccionó con molestia a los dichos de Roger Waters, y publicó un texto al respecto en sus historias de Instagram.

“Oye Roger Waters. Que te jodan. Qué patético y desconectado te has vuelto. La única forma en que pareces obtener atención hoy en día es vomitando tonterías en la prensa. Mi padre siempre pensó que eras un hijo de puta. Gracias por probar que tenía razón”, escribió.

La polémica, en tanto, ocurre a pocas semanas de la muerte de Ozzy Osbourne, quien falleció el 22 de julio producto de un ataque al corazón, apenas 17 días después de su último concierto en el evento tributo Back to the Beginning.

En aquella ocasión fue homenajeado por bandas como Metallica, Slayer, Pantera y Alice in Chains.