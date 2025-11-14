Rodrigo Salinas en “Zootopia 2”: Disney confirma su participación en el doblaje

El comediante chileno fue anunciado por Disney Studios LA como parte del elenco de voces para la secuela, que llegará a los cines en noviembre de 2025.

Este miércoles 12 de noviembre, la cuenta oficial de Instagram de Disney Studios LA, filial de Walt Disney Studios para Latinoamérica, sorprendió a los usuarios al mostrar al comediante chileno Rodrigo Salinas en pleno proceso de grabación de doblaje para un personaje de la nueva película Zootopia 2.

En las imágenes, se ve al actor dentro del estudio interpretando líneas del personaje que encarnará en la versión latinoamericana del filme.

El anuncio generó inmediata sorpresa entre fanáticos tanto de la película como del propio Salinas, quienes llenaron la publicación con comentarios celebrando la inesperada colaboración y destacando el humor característico del artista.

Rodrigo Salinas no es ajeno al mundo del doblaje. Ya ha dado voz a recordados personajes del programa infantil 31 Minutos, como Juanín Juan Harry y Mario Hugo, además de su trayectoria en El Club de la Comedia, donde consolidó su estilo humorístico y su presencia en la escena local.

Sinopsis y fechas de estreno

Zootopia 2 retoma la historia de los oficiales Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman), quienes enfrentan un nuevo misterio cuando Gary De’Snake (voz en inglés de Ke Huy Quan) llega a la ciudad y provoca caos en la metrópoli animal. Para resolver el caso, la dupla deberá infiltrarse en zonas desconocidas y desafiantes de Zootopia, poniendo a prueba su alianza como nunca antes.

La película tiene su estreno programado para el 26 de noviembre de 2025 en Estados Unidos y el 27 de noviembre de 2025 en Chile, saliendo exclusivamente por cines.