Rodada en Rapa Nui y relacionada con el Golpe de Estado: Estrenan tráiler de “Wild Horse Nine”, la nueva película de Martin McDonagh

El filme, que también cuenta con Steve Buscemi y las chilenas Mariana di Girolamo y Paola Giannini, se ambienta en los días previos al golpe de Estado de 1973. La historia sigue a dos agentes de la CIA enviados a la isla, en medio de conspiraciones y oscuros pasados.

Searchlight Pictures reveló las primeras imágenes de “Wild Horse Nine”, la nueva película del director Martin McDonagh (“Tres anuncios por un crimen”), rodada íntegramente en Rapa Nui durante 2025.

El elenco está encabezado por John Malkovich y Sam Rockwell como agentes de la CIA, junto a Steve Buscemi, Parker Posey, la brasileña Ailín Salas y las chilenas Mariana di Girolamo y Paola Giannini.

Rodaje en uno de los lugares más remotos del planeta

La trama se sitúa poco antes del golpe de Estado de 1973, cuando dos agentes son enviados desde Santiago a Rapa Nui. McDonagh explicó a Vanity Fair que la idea surgió hace 13 años al visitar la isla, y que la historia refleja “muchos de los temas con los que lidiamos hoy en día”.

El rodaje implicó trasladar equipos y autos de época, con la supervisión constante de un lugareño para respetar la cultura local. John Malkovich valoró la experiencia: “Es uno de los lugares más remotos del planeta, y eso me parece un buen sitio para rodar”. El estreno está programado para el 6 de noviembre.