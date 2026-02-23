Robbie Williams vuelve a Chile este 2026: Revisa fecha, lugar y venta de entradas

El británico ofrecerá un concierto lleno de sus clásicos y de las canciones que componen su nuevo álbum "BRITPOP".

Buenas noticias recibieron los fanáticos y fanáticas de Robbie Williams, ya que este lunes el británico anunció la realización de un concierto en Chile.

El artista ofrecerá un espectáculo que promete combinar su inconfundible energía con los sonidos que definen a BRITPOP, su más reciente lanzamiento de estudio.

Robbie consiguió su decimosexto álbum número 1 en el Reino Unido el pasado enero con BRITPOP, rompiendo así el récord histórico del artista con más álbumes número 1 en dicha nación.

¿Cuándo es el concierto de Robbie Williams en Chile?

El concierto de Robbie Williams en Chile está programado para el próximo domingo 27 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Detalles sobre la preventa de entradas

La preventa de entradas, exclusiva para clientes del Banco de Chile, será del lunes 2 al miércoles 4 de marzo a las 12:00 pm . Durante esta etapa, las entradas estarán con 20% de descuento pagando con las tarjetas de dicho banco con 3, 9 o 12 cuotas sin interés (stock de 4.500 entradas).

La venta general, por su parte, está fijada desde el miércoles 4 de marzo a las 12:00 pm .

Ambos procesos se realizarán a través de Ticketmaster.cl

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lotus (@lotuscl)

Escucha a Robbie Williams