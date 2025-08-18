Ricky Martin Live en Chile 2025: Preventa, venta general y descuentos en Puntoticket

El artista puertorriqueño vuelve a Santiago en octubre, e inaugurará el Claro Arena. La venta de entradas arranca este lunes, con preventa para clientes Banco Falabella y precios según ubicación.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin regresará a Chile en 2025 con un concierto que dará inicio oficial al Claro Arena, el nuevo recinto de espectáculos en Santiago.

La cita será el sábado 4 de octubre y marcará la inauguración del recinto con capacidad para eventos deportivos y musicales de gran escala.

El show, titulado Ricky Martin Live 2025, incluirá un repertorio con los mayores éxitos del artista, como Livin’ la Vida Loca, La Bomba, She Bangs, Vente Pa’ Ca y The Cup of Life.

La producción contará con escenografía, bailarines, banda en vivo, iluminación y pantallas de última generación.

Las entradas estarán disponibles únicamente a través de Puntoticket.

Hoy inicia la preventa de tickets

Desde hoy, lunes 18 de agosto a las 11:00 horas, se desarrolla la preventa exclusiva Banco Falabella, con un 20% de descuento pagando con tarjetas Mastercard Falabella.

Esta modalidad se extenderá por 48 horas o hasta agotar el stock de 7.700 tickets (máximo 4 por tarjeta).

Una vez agotada la preventa, comenzará la venta general, que también incluirá beneficios: clientes Claro podrán acceder a un 15% de descuento, con un stock de 1.914 cupones (máximo 2 cupones por cliente, cada uno válido para dos entradas).

Los descuentos no se aplican sobre el cargo por servicio.

Precios de entradas (valores finales con cargo por servicio/sin descuentos)

Primeras Filas Central: $291.250

Primeras Filas Lateral: $256.300

Diamante Central: $233.000

Diamante Lateral: $209.700

Sergio Livingstone 1: $186.400

SDR* Sergio Livingstone 1: $186.400

Acomp. SDR* Sergio Livingstone 1: $186.400

Sergio Livingstone 2: $151.450

SDR* Sergio Livingstone 2: $151.450

Acomp. SDR* Sergio Livingstone 2: $151.450

Alberto Fouillioux Bajo: $104.850

SDR* Alberto Fouillioux Bajo: $104.850

Acomp. SDR* Alberto Fouillioux Bajo: $104.850

Platinum: $87.375

Alberto Fouillioux Alto: $87.375

Golden: $69.900

Mario Lepe Bajo: $64.075

SDR* Mario Lepe Bajo: $64.075

Acomp. SDR* Mario Lepe Bajo: $64.075

Mario Lepe Alto: $58.250

*SDR: Silla de ruedas.