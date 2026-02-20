Reyes y reinas de Viña: 40 años de historia entre la tradición, la farándula y críticas

La historia de los reyes y reinas del Festival de Viña del Mar es tan antigua como el propio certamen, aunque su evolución ha estado marcada por cambios, polémicas y momentos icónicos. La primera reina surgió en 1979 de manera espontánea, cuando el público eligió a la coanimadora María Graciela Gómez.

Sin embargo, la tradición se oficializó recién en 1984 por iniciativa del periodista Guillermo Zurita Borja, conocido como William Zeta. Desde entonces, figuras como Raffaella Carrà (1982), Celia Cruz (2000) y Natalia Oreiro (2001) engrosaron la lista de soberanas.

Del glamour a la polémica: La evolución de un ícono festivalero

El reinado adquirió un nuevo ritual en 2001, cuando Oreiro se lanzó a la piscina del Hotel O’Higgins, dando origen al célebre “piscinazo” , una tradición que se replicaría por dos décadas. Pero el cambio más significativo llegó en 2003, cuando la modelo María Eugenia Larraín fue coronada sin tener vínculo directo con el festival, marcando el inicio de la “farandulización” del concurso. Desde entonces, canales de televisión comenzaron a presentar candidatas propias, muchas veces modelos o figuras mediáticas sin relación con la música.

Paralelamente, en 2005 nació el Rey Feo o Rey del Festival, impulsado por el programa Alfombra Roja de Canal 13. El cantante español Javier Estrada se convirtió en el primer monarca, y la elección se mantuvo de manera extraoficial hasta 2010. En 2018, el diario La Cuarta oficializó la elección conjunta de rey y reina, buscando equidad de género.

El quiebre de 2023 y el regreso en 2025

Las críticas feministas por la “cosificación del cuerpo femenino” y el tono amarillista de la cobertura llevaron a la alcaldesa Macarena Ripamonti a eliminar ambos títulos en 2023, reemplazándolos por “embajadores del festival” . La medida duró solo dos años: ante el escaso éxito, en 2025 se restableció el formato clásico, con la novedad de que rey y reina son elegidos por el público general y la prensa acreditada.

Chile lidera el palmarés con 17 reinas, seguido por México (7) y Argentina (4). Canal 13 es el canal con más coronas (13), mientras que la tradición del rey suma 14 monarcas desde 2005, con figuras como Felipe Avello (2007), Américo (2010) y Matías Vega (2018).