Cultura nuevas películas

Reviven los “Ángeles de Charlie”: Traen a guionista de “The Proposal” para una nueva versión del clásico tras el fracaso de 2019

Por CNN Chile

14.02.2026 / 11:33

{alt}

El estudio encargó a Pete Chiarelli escribir una nueva versión de la franquicia, con la posible participación de Drew Barrymore como productora, según fuentes cercanas al proyecto.

Sony Pictures impulsa el regreso de Charlie’s Angels con una nueva película en fase temprana de desarrollo. El estudio contrató a Pete Chiarelli, guionista de The Proposal, para escribir la nueva entrega de la franquicia de acción liderada por mujeres, según informó The Hollywood Reporter.

Aunque no hay detalles sobre elenco ni dirección, una fuente indicó que Drew Barrymore y su sello Flower Films podrían estar involucrados en la producción.

El desafío de superar la taquilla de las versiones anteriores

La serie original de los años 70 se convirtió en un fenómeno cultural y lanzó las carreras de Kate Jackson, Jaclyn Smith y Farrah Fawcett. Las películas de 2000 y 2003, protagonizadas por Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu, superaron los 250 millones de dólares en taquilla mundial.

Sin embargo, el reboot de 2019 con Kristen Stewart y dirección de Elizabeth Banks apenas alcanzó los 73 millones. Stewart declaró posteriormente que “odiaba” haber hecho esa película, mientras Banks atribuyó el fracaso a un marketing que presentó el filme “como solo para chicas”.

DESTACAMOS

País En medio de polémica por ayuda humanitaria a Cuba: El día que el Gobierno de Sebastián Piñera envió 17 toneladas de ayuda a Venezuela

LO ÚLTIMO

Mundo Archivos judiciales revelan que exasesor de Donald Trump, planeó con Jeffrey Epstein "derribar" al papa Francisco
Hugo Bustamante, asesino de Ámbar Cornejo, recibe nueva condena de 10 años por doble homicidio ocurrido hace casi 30 años
6 de cada 10 trabajadores en Chile se enamoraron en el trabajo alguna vez: 17% llegó a formar una familia con esa persona
Reviven los "Ángeles de Charlie": Traen a guionista de "The Proposal" para una nueva versión del clásico tras el fracaso de 2019
Pago de visas para extranjeros recauda US$73 millones entre 2022 y 2025: Población boliviana en Chile supera a la venezolana
Donald Trump afirma que cambio de régimen en Irán sería "lo mejor" y eleva presión militar