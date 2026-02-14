Reviven los “Ángeles de Charlie”: Traen a guionista de “The Proposal” para una nueva versión del clásico tras el fracaso de 2019

El estudio encargó a Pete Chiarelli escribir una nueva versión de la franquicia, con la posible participación de Drew Barrymore como productora, según fuentes cercanas al proyecto.

Sony Pictures impulsa el regreso de Charlie’s Angels con una nueva película en fase temprana de desarrollo. El estudio contrató a Pete Chiarelli, guionista de The Proposal, para escribir la nueva entrega de la franquicia de acción liderada por mujeres, según informó The Hollywood Reporter.

Aunque no hay detalles sobre elenco ni dirección, una fuente indicó que Drew Barrymore y su sello Flower Films podrían estar involucrados en la producción.

El desafío de superar la taquilla de las versiones anteriores

La serie original de los años 70 se convirtió en un fenómeno cultural y lanzó las carreras de Kate Jackson, Jaclyn Smith y Farrah Fawcett. Las películas de 2000 y 2003, protagonizadas por Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu, superaron los 250 millones de dólares en taquilla mundial.

Sin embargo, el reboot de 2019 con Kristen Stewart y dirección de Elizabeth Banks apenas alcanzó los 73 millones. Stewart declaró posteriormente que “odiaba” haber hecho esa película, mientras Banks atribuyó el fracaso a un marketing que presentó el filme “como solo para chicas”.