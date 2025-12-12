Revisa la lista completa de ganadores de los premios The Game Awards 2025
Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español
12.12.2025 / 16:57
En esta edición, la gran sorpresa de la noche fue un título que arrasó en las categorías “grandes”. Juego del Año, narrativa y dirección de arte se alinearon en un mismo nombre.
(CNN Españo)l — Los fans de los videojuegos vivieron su gran noche este jueves, con la gala de entrega de los premios The Game Awards, celebrada en el Peacock Theate de Los Ángeles, California.
El videojuego francés Clair Obscur: Expedition 33 resultó ser el más premiado de la gala, con diez galardones, entre ellos el más importante a Juego del año.
La temporada 2 de la serie The Last of Us recibió el reconocimiento a mejor adaptación de un videojuego y Umamusume: Pretty Derby ganó como mejor juego para móviles.
La ceremonia también sirvió de escenarios para presentar los tráilers de algunos de los videojuegos más esperados de 2026.
A continuación, presentamos los ganadores de los Game Awards 2025 en cada categoría.
Juego del año
“Clair Obscur: Expedition 33” – GANADOR
“Death Stranding 2: On the Beach”
“Donkey Kong Bananza”
“Hades II”
“Hollow Knight: Silksong”
“Kingdom Come: Deliverance II”
Mejor dirección de juego
“Clair Obscur: Expedition 33” – GANADOR
“Death Stranding 2: On the Beach”
“Ghost of Yōtei”
“Hades II”
“Split Fiction”
Mejor narrativa
“Clair Obscur: Expedition 33” – GANADOR
“Death Stranding 2: On the Beach”
“Ghost of Yōtei”
“Kingdom Come: Deliverance II”
“Silent Hill F”
Jennifer Svedberg Yen (izq.) y Guillaume Broche, creadores del videojuego “Clair Obscur: Expedition 33”, aceptan el premo a mejor narativa en los Game Awards en el Peacock Theater en Los Angeles, California, el 11 de diciembre de 2025. Michael Tran/AFP via Getty Images
Woodkid y Ludvig Forssell – “Death Stranding 2: On the Beach”
Imagen de “Clair Obscur: Expedition 33” | Cortesía Kepler Interactive
Mejor diseño de sonido
“Battlefield 6” – GANADOR
“Clair Obscur: Expedition 33”
“Death Stranding 2: On the Beach”
Ghost of Yōtei”
“Silent Hill F”
Mejor interpretación
Ben Starr – “Clair Obscur: Expedition 33”
Charlie Cox – “Clair Obscur: Expedition 33”
Erika Ishii – “Ghost of Yōtei”
Jennifer English – “Clair Obscur: Expedition 33” – GANADORA
Konatsu Kato – “Silent Hill F”
Troy Baker – “Indiana Jones and the Great Circle”
Innovación en accesibilidad
“Assassin’s Creed: Shadows”
“Atomfall”
“Doom: The Dark Ages” – GANADOR
“EA Sports FC 26”
“South of Midnight”
Juegos por el impacto
“Consume Me”
“Despelote”
“Lost Records: Bloom & Rage”
“South of Midnight” – GANADOR
“Wanderstop”
Mejor juego en curso
“Final Fantasy XIV”
“Fortnite”
“Helldivers 2”
“Marvel Rivals”
“No Man’s Sky” – GANADOR
La cantante estadounidense Amy Lee, de la banda de rock Evanescence, se presenta durante The Game Awards en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, el 11 de diciembre de 2025. Michael Tran/AFP via Getty Images
Mejor apoyo a la comunidad
“Baldur’s Gate 3” – GANADOR
“Final Fantasy XIV”
“Fortnite”
“Helldivers 2”
“No Man’s Sky”
Mejor juego independiente
“Absolum”
“Ball x Pit”
“Blue Prince”
“Clair Obscur: Expedition 33” – GANADOR
“Hades II”
“Hollow Knight: Silksong”
Imagen promocional de portada del videojuego “Despelote”. Despelote/Panic
Mejor debut de juego independiente
“Clair Obscur: Expedition 33” – GANADOR
“Blue Prince”
“Despelote”
“Dispatch”
“Megabonk”
Mejor juego para móviles
“Destiny: Rising”
“Persona 5: The Phantom X”
“Sonic Rumble”
“Umamusume: Pretty Derby” – GANADOR
“Wuthering Waves”
Mejor juego de Realidad Virtual/Realidad Aumentada
“Alien: Rogue Incursion”
“Arken Age”
“Ghost Town”
“Marvel’s Deadpool VR”
“The Midnight Walk” – GANADOR
Mejor juego de acción
“Battlefield 6”
“Doom: The Dark Ages”
“Hades II” – GANADOR
“Ninja Gaiden 4”
“Shinobi: Art of Vengeance”
Mejor acción/aventura
“Death Stranding 2: On the Beach”
“Ghost of Yōtei”
“Hollow Knight: Silksong” – GANADOR
“Indiana Jones and the Great Circle”
“Split Fiction”
“Ghost of Yōtei” (2025). Sony Interactive Entertainment
Mejor RPG
“Avowed”
“Clair Obscur: Expedition 33” – GANADOR
“Kingdom Come: Deliverance II”
“Monster Hunter Wilds”
“The Outer Worlds 2”
Mejor combate
“2XKO”
“Capcom Fighting Collection 2”
“Fatal Fury: City of Wolves” – GANADOR
“Mortal Kombat: Legacy Kollection”
“Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage”
Mejor juego familiar
“Donkey Kong Bananza” – GANADOR
“Lego Party!”
“Lego Voyagers”
“Mario Kart World”
“Sonic Racing: Crossworlds”
“Split Fiction”
El músico estadounidense Lenny Kravitz presenta el premio a la mejor banda sonora y música durante The Game Awards en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, el 11 de diciembre de 2025. Michael Tran/AFP via Getty Images
Mejor Sim/estrategia
“Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles” – GANADOR
“Jurassic World Evolution 3”
“Sid Meier’s Civilization VII”
“Tempest Rising”
“The Alters”
“Two Point Museum”
Mejor juego deportativo/carreras
“EA Sports FC 26”
“F1 25”
“Mario Kart World” – GANADOR
“Rematch”
“Sonic Racing: Crossworlds”
Mejor juego multijugador
“Arc Raiders” – GANADOR
“Battlefield 6”
“Elden Ring Nightreign”
“Peak”
“Split Fiction”
Mejor adaptación
“A Minecraft Movie”
“Devil May Cry”
“Splinter Cell: Deathwatch”
“The Last of Us: Season 2” – GANADOR
“Until Dawn”
Estos fueron los ganadores en otras categorías:
Mejor juego Esports: “Counter-Strike 2”
Mejor atleta de Esports: Chovy
Mejor equipo de Esports: Team Vitality, de “Counter-Strike 2”
Mejor creador de contenido del año: MoistCr1TiKaL
Juego más anticipado: “Grand Theft Auto VI”
Juego que cambia la industria: “Girls Make Games”
Premio Voz del jugador: “Wuthering Waves”
Este artículo fue actualizado durante la gala de entrega de premios.
