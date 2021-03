Han pasado cuatro años desde que el RPG a cargo de las desarrolladoras Team Ninja y Kou Shibusawa salió al mercado, ganándose calificaciones de cinco estrellas y algunas nominaciones, millones de ventas y un lugar entre los más queridos del género souls-like. Hoy tenemos el placer de disfrutarlo en formato colección completa, con segunda parte incluida, expansiones y un montón de mejoras.

Si bien después de Nioh 1 y 2 Team Ninja había dado por cerrada la historia, la llegada de la PlayStation 5 fue un buen motivo para aumentar el producto y sacar una versión amplificada. Así nace The Nioh Collection, que incluye Nioh Remastered – The Complete Edition y Nioh 2 Remastered – The Complete Edition. La pregunta es si todo esto vale la pena realmente.

Una saga feudal y compleja

Si no has jugado un Nioh, básicamente es similar a un Dark Souls, pero en vez de ser un mundo abierto funciona por niveles. Pese a esto, simplificarlo a un “souls” es bastante injusto, ya que si bien el juego recoge mecánicas esenciales, construye su propia personalidad a través del diseño de etapas, incorporación de hogueras, argumento y otros elementos.

La primera parte sigue al samurái William Adams, un personaje mitad humano y mitad yokai que se enfrenta a demonios grotescos a lo largo de Japón feudal. Nioh 2 es una precuela de esa historia, 45 años antes de los sucesos ocurridos, remontándose a la unificación de Japón en el siglo XVI. Todo esto recoge aspectos de la historia real del país asiático y también legendarios.

Respecto a la jugabilidad, posee un sistema de combate muy completo y flexible, con un montón de posibilidades a experimentar. Existen tres formas “yokai” en las cuales tu personaje se puede convertir, que dependerán del espíritu guardián con el que se equipe. Cada una de ellas se distingue de las demás mediante distintas habilidades y debilidades, que se compensan unas con otras.

En la ofensiva, la clave está en el contragolpe, el cual es posible dar una vez que aparece una luz roja en el enemigo, pudiendo reducir su ki y facilitando que se puedan aturdir. Además, existen tres tipos de armas para dominar y misiones secundarias variadas.

De hecho, el camino ofrecerá escenarios llenos de atajos, cruces, caminos y lugares secretos. De esta forma, las posibilidades de juego son infinitas: encontrar nuevos enemigos, hogueras, peligros, hallar armas y armaduras son actividades que se pueden extender por horas de juego y que prácticamente no tienen límites.

Todo esto concluye en una obra hecha para pasar tiempo en los menús y organizar las funcionalidades del personaje. Parte de eso se debe a los sistemas de habilidades y equipamiento, los cuales requieren de cálculos numéricos y estadísticas. Como buen souls-like, Nioh no es un juego hecho para despejar la mente, sino para hacerla trabajar y divertirse mediante concentración.

Pero todo lo anterior es algo que ya se sabía desde su segunda parte, y con esta versión no existe mucha diferencia, entonces…

Edición completa: ¿sí o no?

Esta versión está disponible en PlayStation y PC vía Steam, remasterizada y en 4K con un rendimiento que puede alcanzar hasta 120 fps. Además de las mejoras en fluidez y resolución, ofrece la opción de transferir las partidas de la versión estándar de PlayStation 4 a la versión remasterizada, posee menos tiempos de carga y está hecha para aprovechar mejor el DualSense.

Adicional a estas funcionalidades, la versión completa cuenta con tres expansiones: The Tengu’s Disciple, Darkness in the Capital y The First Samurai. Todo esto nos da más de 200 horas de juego: eso por lo bajo.

En definitiva, este paquete es ideal para la legión de seguidores de la saga, o para quien quiera enfrentarse al desafío de lo que siempre es un RPG: un juego más bien difícil, que requiere de altos niveles de concentración y dominio.

De hecho, el sistema RPG es profundamente tradicional y en ese sentido exige conocimientos del género para ser jugado. No es un juego que tenga misericordia con un novato de RPG o en “souls-like”, ni que esté hecho para pasar el rato.

Cabe mencionar que las mejoras visuales y funcionales respecto a sus versiones anteriores se notan desde el primer momento, y de hecho los tiempos de carga son prácticamente inexistentes. La apuesta por adaptar este juego a la nueva generación de consolas resultó de manera satisfactoria y alcanzó su altura, de forma que este pack es la mejor opción para disfrutar de la saga.

Así que sí, vale la pena. Esto en caso de que seas un jugador experimentado.

Y si no lo eres: no mereces esta tortura.