¡Se acabó la espera! Revelan la fecha de estreno de “Heated Rivalry” en Chile

Premios Óscar 2026: Revisa todas las nominaciones a lo mejor del cine
Conoce todos los nominados a los Oscar 2026, incluidos los candidatos a Mejor Película, Director, Actores y actuaciones destacadas de la temporada cinematográfica.
Basada en la aclamada saga literaria "Game Changers", la serie sigue a Shane Hollander e Ilya Rozanov. ¿Cuándo se estrena, cuántos capítulos son, dónde verla y más?
Buenas noticias llegaron para los fanáticos de los dramas románticos, ya que este viernes se anunció la fecha de estreno de Heated Rivalry en Chile.
Basada en la aclamada saga literaria Game Changers, de la autora Rachel Reid, Heated Rivalry es una serie creada por el director y productor Jacob Tierney (Letterkenny, Shoresy).
La historia sigue a Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), dos de las principales figuras de la Major League Hockey, quienes mantienen una fuerte rivalidad dentro de la cancha, pero desarrollan una relación personal.
“Shane Hollander e Ilya Rozanov son dos de las mayores estrellas de la liga de hockey sobre hielo, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo. Lo que comienza como una aventura secreta entre dos novatos se convierte en un viaje de años de amor, negación y autodescubrimiento“, señala su sinopsis.
Conoce todos los nominados a los Oscar 2026, incluidos los candidatos a Mejor Película, Director, Actores y actuaciones destacadas de la temporada cinematográfica.