¡Se acabó la espera! Revelan la fecha de estreno de “Heated Rivalry” en Chile

Basada en la aclamada saga literaria "Game Changers", la serie sigue a Shane Hollander e Ilya Rozanov. ¿Cuándo se estrena, cuántos capítulos son, dónde verla y más?

Buenas noticias llegaron para los fanáticos de los dramas románticos, ya que este viernes se anunció la fecha de estreno de Heated Rivalry en Chile.

Basada en la aclamada saga literaria Game Changers, de la autora Rachel Reid, Heated Rivalry es una serie creada por el director y productor Jacob Tierney (Letterkenny, Shoresy).

La historia sigue a Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), dos de las principales figuras de la Major League Hockey, quienes mantienen una fuerte rivalidad dentro de la cancha, pero desarrollan una relación personal.

“Shane Hollander e Ilya Rozanov son dos de las mayores estrellas de la liga de hockey sobre hielo, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo. Lo que comienza como una aventura secreta entre dos novatos se convierte en un viaje de años de amor, negación y autodescubrimiento“, señala su sinopsis.

¿Cuándo se estrena Heater Rivalry en Chile y dónde verla?

La serie debutará en Chile el 6 de febrero , a través de HBO Max .

La primera temporada contará con seis episodios , que se liberarán de forma semanal cada viernes.

El capítulo final está programado para el 13 de marzo.

Mira el tráiler de Heater Rivalry