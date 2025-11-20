Revelan colaboración perdida entre Ozzy Osbourne y Madonna en canción de los años 80: Escúchala acá

Los hijos del músico desenterraron la historia de "Shake Your Head", un tema donde ambos íconos participaron pero que Madonna rechazó al alcanzar la fama.

Una colaboración inédita entre Ozzy Osbourne y Madonna ha salido a la luz décadas después de su grabación original. Los hijos del vocalista de Black Sabbath, Louis y Jack Osbourne, revelaron en el podcast “Trying Not to Die” la existencia de “Shake Your Head”, un tema de Was (Not Was) que contó con las voces de ambos artistas a principios de los años ochenta.

“Was (Not Was) hizo un dueto con Madonna”, explicó Louis, detallando que la entonces emergente cantante “no dio aprobación para el disco” una vez que alcanzó la fama internacional.

El destino de la canción rechazada

Según el testimonio de los Osbourne, la canción originalmente incluía a Madonna y Ozzy en pistas paralelas, pero fue Kim Basinger quien finalmente grabó las voces para la versión comercial.

Don Was, líder de la banda, confirmó que el remix que unía las voces de ambos íconos se realizó años después, pero Madonna rechazó la canción cuando se le presentó la versión definitiva.

Según reportó NME, la pista permaneció oculta hasta su inclusion en la compilación ‘Now Dance 92’ y posterior subida a YouTube, revelándose solo ahora como una rareza histórica del pop y el metal.