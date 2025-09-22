Anuncian regreso de Jimmy Kimmel tras ser retirado del aire por dichos sobre caso de Charlie Kirk

El conductor retomará sus tareas como animador de "Jimmy Kimmel Live!" en ABC, según anunció un portavoz de Disney.

(CNN) – Jimmy Kimmel Live! volverá a emitirse en ABC el martes por la noche, anunció la cadena en un comunicado.

“El miércoles pasado, decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar la situación en un momento tan delicado para nuestro país”, declaró a CNN un portavoz de Walt Disney Company, propietaria de ABC. “Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días conversando con Jimmy, y tras ello, decidimos reanudar el programa el martes”.

“Jimmy Kimmel Live!” fue retirado del aire abrupta e indefinidamente el miércoles de la semana pasada después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, y cadenas de estaciones afiliadas amenazaran a ABC por los comentarios que Kimmel hizo en un monólogo sobre la respuesta del movimiento MAGA al asesinato de Charlie Kirk.

La medida desató un debate nacional sobre la interferencia del gobierno y la libertad de expresión entre los partidarios de la administración del presidente Donald Trump y Kimmel, quienes se han criticado abiertamente entre sí durante años.