VIDEO RELACIONADO – Identifican 3 fobias sociales tras la cuarentena (03:38)

Escrito por Rashid Johnson

La ansiedad es parte de mi vida. Es algo que las personas de color realmente no discuten tan a menudo como deberíamos. Es parte de mi ser y de cómo me relaciono con el mundo, y ser honesto con esa lucha ha sido gratificante para mí. Ha llevado al tipo de autoexploración que produce un terreno fértil para mi producción como artista.

En las últimas semanas, continué explorando la ansiedad desde el sótano de una casa en Long Island, donde me he quedado temporalmente con mi familia durante la pandemia. Este nuevo cuerpo de trabajo, Dibujos rojos ansiosos sin título, es una continuación de mi serie Hombres ansiosos, que comencé hace varios años como una serie suelta de autorretratos que se convirtió en representante de muchas ansiedades personales y colectivas: convertirse en un padre, desigualdad y racismo, y un sentido colectivo de incertidumbre en el mundo.

Estos nuevos trabajos se reducen, y me gusta su espartana calidad. Todo lo que necesitaba era papel y varitas de óleo, en rojo vivo, que asocio con urgencia, sangre y alarma. Pasé un tiempo rápidamente conjurando imágenes que tenían una relación con trabajos anteriores pero que son frescas y nuevas debido a las circunstancias en que fueron hechas. Necesitaba una liberación catártica, una forma de describir mi estado emocional. No suelo hacer el trabajo respondiendo de inmediato a un conjunto de circunstancias, tiendo a asimilar la información y luego la traduzco con el tiempo, pero esto fue algo que sentí que debía suceder rápidamente.

Mi improvisado estudio de sótano en Long Island no es como mi espacio en Brooklyn, pero es un área abierta con techos bastante altos y un poco de luz. Puedo pegar papel en las paredes; tengo un espacio dedicado a ensuciarme. Me paso las mañanas allí después de hacer ejercicio y meditar, y por las tardes he asumido un nuevo papel como maestro de escuela primaria para mi hijo. Le enseño ciencias, matemáticas y ortografía, mientras mi esposa maneja la escritura y la historia. Mi madre era profesora, por lo que siempre he tenido un gran respeto por los educadores. Son personas realmente talentosas, no comparto ninguna habilidad que tengan.

No es fácil explicar la pandemia a un niño de ocho años. Quiero ser honesto, pero no quiero abrumarlo con información. Le digo que está a salvo y que lo amamos. Pero también debe ser consciente de que el mundo es un lugar complicado. Cuando comencé a hacer Hombres ansiosos, me enfrenté a ese aspecto de la paternidad. ¿Cómo le traduciría el mundo? Sucedieron muchas cosas en ese momento: la crisis migratoria, la brutalidad policial sin fin, la elección de Donald Trump. Tenía la sensación de que el mundo se encontraba en un lugar que parecía frustrante, aterrador y oscuro.

Lee también: Preocupación por salud emocional de niños y niñas: Cómo afecta el encierro a los más pequeños del hogar

Aunque las razones de la ansiedad han cambiado, ese trabajo habló sobre algunas de las condiciones psicológicas que están presentes en nosotros hoy. No podría haber imaginado cuando hice Hombres ansiosos que estaríamos enfrentando tal aislamiento en este momento. Tengo la suerte de poder abrazar a mi hijo y besar a mi esposa. Pero vivo en la ciudad de Nueva York, y extraño estar cerca de otros seres humanos y experimentar el toque de la humanidad. Siempre asociaba el contacto con la intimidad, pero últimamente he pensado en los encuentros pequeños y aleatorios durante el día, como ser chocado accidentalmente en el tren o la calle. Es humillante, ser movido sin tu permiso por otro ser humano, no porque pretendan intimidarte, sino porque todos compartimos este mundo.

Una de las cosas que es bastante obvia como resultado de esta pandemia es cómo puso al descubierto las desigualdades en Estados Unidos. El virus no es “el gran ecualizador”, como se le ha llamado; aunque puede ser humillante para algunos, es devastador para otros. En todo el país, el virus ha afectado desproporcionadamente a las personas de color y a las que tienen menos oportunidades económicas. Estamos viendo un tipo de prueba calificable de cuán despreciable es la desigualdad y cómo funciona. Hay un centro de atención que ilumina la disparidad en este momento, y todos deberíamos tener una mayor inversión en corregir los errores.

El papel del arte en este momento es no apartar los ojos de la crisis y sus efectos. No es momento de ser didáctico; es tiempo de estar presente, de ser parte del mundo. Eso no significa que piense que cada artista necesita estar haciendo un nuevo trabajo en este momento. Los artistas a menudo esperan y observan y recopilan información, y encuentran una manera de interpretar el momento. No tengo expectativas para los artistas que no sean que sigan haciendo lo que hacemos mejor: ser honestos sobre quiénes somos.

Lee también: “No se trata de regalar a diestra y siniestra ansiolíticos”: La salud mental de los chilenos en tiempos de pandemia