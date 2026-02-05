Raphael en Chile 2026: Artista confirmó nueva fecha en el Gran Arena Monticello

Con un repaso por sus clásicos y material reciente, Raphael agendó dos fechas en Chile en octubre de 2026.

El cantante español Raphael sumó una segunda fecha en Chile con su gira Raphaelísimo y se presentará en dos recintos durante octubre de 2026: Gran Arena Monticello y Movistar Arena.

La nueva fecha confirmada corresponde al sábado 10 de octubre, mientras que el show ya anunciado en Santiago, en quedó agendado para el lunes 12 de octubre.

Según la información difundida por la producción, el concierto en Gran Arena Monticello (Mostazal) será el 10 de octubre de 2026 a las 21:00 horas, con entradas a la venta desde el martes 10 de febrero a las 11:00 a través de Ticketmaster.

En tanto, la presentación en Movistar Arena está fijada para el 12 de octubre, a las 20:00 horas, y su ticketera oficial es Punto Ticket.

La gira Raphaelísimo llega con un repertorio centrado en clásicos de su catálogo, junto con material reciente como Ayer… aún, álbum lanzado en 2024 como homenaje a la chanson francesa y a artistas como Édith Piaf y Charles Aznavour.

El anuncio de las fechas en Chile ocurre, además, luego de que Raphael fuera reconocido como Persona del Año 2025 por la Academia Latina de la Grabación, distinción que contempla una gala homenaje en Las Vegas durante la semana del Latin Grammy.