Ramón Díaz Eterovic recibe el Premio Nacional de Literatura 2025

El Ministerio de las Culturas anunció este lunes que el escritor chileno Ramón Díaz Eterovic fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura 2025.

Nacido en Punta Arenas, Díaz Eterovic ha desarrollado una prolífica carrera literaria que abarca poesía, cuento y novela. Su obra en narrativa ha sido especialmente reconocida en el género policial, donde creó al detective Heredia, un personaje que combina escepticismo e intriga política, consolidándolo como uno de los principales cultores del género en Chile.

El autor también ha trabajado activamente en la difusión de la narrativa chilena contemporánea, destacando su labor en antologías como Contando el cuento: antología joven narrativa chilena y Andar con cuentos: nueva narrativa chilena, realizadas junto a Diego Muñoz.

A lo largo de su trayectoria, Díaz Eterovic ha publicado 22 novelas en Chile y 33 en el extranjero, además de 12 libros de cuentos, cuatro de poesía, siete de narrativa infantil y juvenil, dos ensayos, una novela gráfica y diez antologías de cuentos. Su obra ha sido incluida en 57 antologías nacionales e internacionales, y cuenta con tres audiolibros.

Asimismo, ha participado en 38 encuentros internacionales de escritores en países como Alemania, España, Croacia, México, Argentina, Estados Unidos, Bélgica y China, consolidando su presencia en la literatura global.

El Ministerio de las Culturas destacó que el reconocimiento a Díaz Eterovic celebra su aporte a la narrativa chilena y su papel en posicionar la novela policial como un género de relevancia en el país.