Quinta noche del Festival de Viña 2026: Revisa quiénes se presentarán este 26 de febrero

El próximo jueves 26 de febrero, Viña 2026 estará marcado por la presencia nacional de Mon Laferte, el humor de Piare con P y el reggaetonero Yandel en formato sinfónico.

A cuatro días del inicio del Festival de Viña del Mar 2026, la organización confirmó los detalles de la jornada del jueves 26 de febrero, una noche que promete equilibrar distintos estilos y generaciones sobre el escenario de la Quinta Vergara.

El programa incluye el regreso de Mon Laferte, el estreno de la humorista Piare con P y el cierre sinfónico de Yandel.

Mon Laferte: tercera visita y nuevos temas

La apertura estará a cargo de Mon Laferte, quien regresa por tercera vez al festival. La artista viñamarina, de 42 años, presentará su más reciente trabajo Femme Fatale (2025), un álbum que consolida su evolución musical.

Con múltiples Grammy Latinos en su haber, la cantante fusiona balada, pop y rock, consolidándose como una de las voces más respetadas de la región. Sus anteriores presentaciones en 2017 —donde obtuvo Gaviota de Plata y Oro— y 2020 dejaron huella en el público.

Piare con P: el humor que conecta con los treintañeros

En el segmento de comedia debuta Piare Muñoz, conocida artísticamente como Piare con P. La actriz y docente de Puente Alto se ha convertido en referente del stand-up millennial en Chile.

Su estilo directo y observador aborda las crisis de los treinta, las citas modernas y las contradicciones de su generación, generando identificación en audiencias jóvenes.

Yandel Sinfónico: un hito para el género urbano

El cierre corresponde a Yandel, quien presentará en Chile su proyecto más ambicioso. Llandel Veguilla Malavé, de 49 años, fue parte fundamental del dúo Wisin & Yandel, con éxitos como Rakata, Pam Pam y Abusadora.

Como solista, mantiene vigencia en la escena urbana. Su espectáculo en Viña incorporará cuerdas y vientos a los ritmos que lo consagraron, en una propuesta que busca marcar un antes y después en la historia del festival.