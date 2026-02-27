Cultura Viña 2026

¿Quién es Pastor Rocha? Nacionalidad, fe y el humor con el que buscará conquistar al “Monstruo” en Viña 2026

Por CNN Chile

27.02.2026 / 21:05

Detrás del personaje que esta noche debuta en la Quinta Vergara está Santiago Endara, un humorista de 35 años con doble nacionalidad chileno-ecuatoriana, formación en teología y una profunda fe cristiana que defiende ante las críticas: "Critico malas prácticas, no la religión".

La última noche del Festival de Viña del Mar 2026 tendrá como protagonista del humor a Pastor Rocha, el personaje interpretado por Santiago Endara que se convirtió en la revelación cómica del último año.

A horas de su debut en la Quinta Vergara, repasamos quién está detrás de este predicador satírico que buscará conquistar al “Monstruo”.

Origen y formación

Santiago Endara nació en Ecuador hace 35 años, hijo de madre chilena y padre ecuatoriano.

Llegó a Chile a los nueve años y, tras un período de ida y vuelta, se estableció definitivamente en el país a los 18. “Estoy orgulloso de mis raíces. Me encanta recordar mi infancia y tengo mucho cariño hacia Ecuador”, expresó en conferencia de prensa.

Sobre su identidad bicultural, confesó: “Siempre fui extranjero en ambos lugares. En Ecuador me decían chileno y en Chile me decían ecuatoriano”. Hoy se siente de los dos países y espera llevar su comedia también a su tierra natal.

Teólogo y comediante

Estudió teología, pero descubrió que su verdadera pasión era la comedia. Esa formación académica nutre a su personaje, que utiliza ironía y observación sobre dinámicas religiosas.

Contrario a lo que algunos piensan, Pastor Rocha es un fiel creyente del cristianismo. Además de su faceta humorística, lidera la comunidad cristiana La Casa —que organiza reuniones virtuales y presenciales— y escribió el libro “Parecido a Ti”.

Según reportó T13, sobre las críticas que lo acusan de burlarse de la fe, fue tajante: “Es más sencillo criticar a un humorista que a las malas prácticas que llevaron a hacer ese tipo de chistes”. Con más de 300 mil seguidores en Instagram y su canal de YouTube, esta noche buscará sumar un nuevo hito a su carrera.

