¿Quién es Pastor Rocha? Nacionalidad, fe y el humor con el que buscará conquistar al “Monstruo” en Viña 2026

Detrás del personaje que esta noche debuta en la Quinta Vergara está Santiago Endara, un humorista de 35 años con doble nacionalidad chileno-ecuatoriana, formación en teología y una profunda fe cristiana que defiende ante las críticas: "Critico malas prácticas, no la religión".
La última noche del Festival de Viña del Mar 2026 tendrá como protagonista del humor a Pastor Rocha, el personaje interpretado por Santiago Endara que se convirtió en la revelación cómica del último año.
A horas de su debut en la Quinta Vergara, repasamos quién está detrás de este predicador satírico que buscará conquistar al “Monstruo”.
Santiago Endara nació en Ecuador hace 35 años, hijo de madre chilena y padre ecuatoriano.
Llegó a Chile a los nueve años y, tras un período de ida y vuelta, se estableció definitivamente en el país a los 18. “Estoy orgulloso de mis raíces. Me encanta recordar mi infancia y tengo mucho cariño hacia Ecuador”, expresó en conferencia de prensa.
Sobre su identidad bicultural, confesó: “Siempre fui extranjero en ambos lugares. En Ecuador me decían chileno y en Chile me decían ecuatoriano”. Hoy se siente de los dos países y espera llevar su comedia también a su tierra natal.
Estudió teología, pero descubrió que su verdadera pasión era la comedia. Esa formación académica nutre a su personaje, que utiliza ironía y observación sobre dinámicas religiosas.
Contrario a lo que algunos piensan, Pastor Rocha es un fiel creyente del cristianismo. Además de su faceta humorística, lidera la comunidad cristiana La Casa —que organiza reuniones virtuales y presenciales— y escribió el libro “Parecido a Ti”.
Según reportó T13, sobre las críticas que lo acusan de burlarse de la fe, fue tajante: “Es más sencillo criticar a un humorista que a las malas prácticas que llevaron a hacer ese tipo de chistes”. Con más de 300 mil seguidores en Instagram y su canal de YouTube, esta noche buscará sumar un nuevo hito a su carrera.
