Cultura queen

Queen desvela una canción navideña inédita grabada hace 50 años con Freddie Mercury

Por CNN Chile

26.12.2025 / 11:52

{alt}

El tema "Not For Sale (Polar Bear)", descartado del álbum "Queen II" en 1974, se publica como un regalo sorpresa en vísperas de la Navidad y anuncia la próxima reedición del disco.

La banda británica Queen lanzó de forma sorpresiva Not For Sale (Polar Bear), una canción navideña nunca antes escuchada que grabaron en 1974 durante las sesiones de su segundo álbum, Queen II.

El tema, que no incluyeron en el disco original, aparece como un adelanto de la reedición de ese trabajo, programada para 2026. El guitarrista Brian May presentó el tema en la radio Planet Rock, describiéndolo como un “trabajo en progreso”.

Un fragmento histórico con las voces de May y Mercury

Según reportó NME, May, autor de la canción, confesó que “nadie ha escuchado nunca esta versión” y expresó su curiosidad por la reacción del público. La pieza, de tempo lento, presenta un intercambio de voces principales entre Brian May y el fallecido Freddie Mercury.

Este lanzamiento inesperado funciona como un regalo navideño para los fanáticos y un anticipo del proyecto de reedición que la banda prepara para el próximo año.

DESTACAMOS

País Multas por incumplir feriados irrenunciables de Navidad y Año Nuevo pueden superar $1.3 millones por trabajador

LO ÚLTIMO

Mundo Los descubrimientos históricos resueltos por la ciencia en 2025: Desde una momia misteriosa a un barco de origen desconocido
Ipsa busca un nuevo máximo histórico y el dólar se resiste a caer bajo los $900
Queen desvela una canción navideña inédita grabada hace 50 años con Freddie Mercury
Talca: Detienen a sujeto por intentar provocar incendio forestal
Navidad 2025: Cómo el desamor ochentero de Wham! se apoderó de las fiestas y desplazó a los clásicos navideños
Lanzan el plan verano seguro 2025-2026: Más de 1.300 carabineros se desplegarán en todo el país