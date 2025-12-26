Queen desvela una canción navideña inédita grabada hace 50 años con Freddie Mercury

El tema "Not For Sale (Polar Bear)", descartado del álbum "Queen II" en 1974, se publica como un regalo sorpresa en vísperas de la Navidad y anuncia la próxima reedición del disco.

La banda británica Queen lanzó de forma sorpresiva Not For Sale (Polar Bear), una canción navideña nunca antes escuchada que grabaron en 1974 durante las sesiones de su segundo álbum, Queen II.

El tema, que no incluyeron en el disco original, aparece como un adelanto de la reedición de ese trabajo, programada para 2026. El guitarrista Brian May presentó el tema en la radio Planet Rock, describiéndolo como un “trabajo en progreso”.

Un fragmento histórico con las voces de May y Mercury

Según reportó NME, May, autor de la canción, confesó que “nadie ha escuchado nunca esta versión” y expresó su curiosidad por la reacción del público. La pieza, de tempo lento, presenta un intercambio de voces principales entre Brian May y el fallecido Freddie Mercury.

Este lanzamiento inesperado funciona como un regalo navideño para los fanáticos y un anticipo del proyecto de reedición que la banda prepara para el próximo año.