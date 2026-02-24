¿Qué son los lightsticks? La tendencia que trajo NMIXX a Viña 2026 y llama la atención en redes sociales

El debut del primer grupo de K-pop en la Quinta Vergara trajo consigo el fenómeno de los MIXXTICK, lámparas personalizadas que crean un "océano de luz" sincronizado y que captaron la atención del público chileno durante la tercera jornada del certamen.

La presentación de NMIXX en el Festival de Viña del Mar 2026 no solo marcó un hito musical, sino que también introdujo al público chileno en una de las tradiciones más emblemáticas del K-pop: los lightsticks.

Estos dispositivos, también conocidos como “bongs”, son lámparas portátiles y luminosas diseñadas específicamente para cada grupo, que funcionan como emblema oficial del fandom.

El significado del “MIXXTICK”

El lightstick oficial de NMIXX, llamado MIXXTICK, fue lanzado en febrero de 2023 y destaca por su diseño detallado: una cúpula transparente con una ballena blanca en su interior, rodeada por ondas azul turquesa.

Durante los conciertos, estos objetos se sincronizan por Bluetooth con el espectáculo para cambiar de color y ritmo según la música, creando un “océano de luz” personalizado que une a los asistentes en una experiencia visual colectiva.

En redes sociales, los MIXXTICK acapararon la atención de los usuarios, quienes compartieron imágenes del fenómeno lumínico en la Quinta Vergara. Mira las reacciones acá:

me encanta ver a la gente con su lightstick #Viña2026 — 𝗖𝗮𝗺𝗶𝗹𝗮 (@lovingtocutejb) February 25, 2026

Veo mucho lightstick de varios grupos, les va a ir rebien a las nmixx #Viña2026 — Vala 🌻🐯☀️🔝 (@notobsessing) February 25, 2026

sáquenle una lightstick a jesse & joy #Viña2026 — 𝗺𝗲𝗹𝗼𝗻 (@melonhun) February 25, 2026

La llegada del K-pop a Viña no solo trajo nueva música, sino también una cultura de fandom que se expresa a través de estos objetos, convirtiendo la noche en un espectáculo visual inédito para el certamen.