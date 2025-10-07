“Qué lindo hacer que la gente se sienta cerca a algo que se parece a un hogar”: Jani Dueñas tras el éxito de 31 Minutos en el Tiny Desk

La aclamada presentación de 31 Minutos actualmente supera los 2,5 millones de visitas en YouTube.

Jani Dueñas, la comediante, voz de Patana Tufillo y de múltiples personajes de 31 Minutos, agradeció a través de su cuenta de Instagram el apoyo brindado por el público tras el paso de 31 Minutos por el Tiny Desk de los estudios de la NPR, en Washington D. C.

La aclamada presentación actualmente supera los 2,5 millones de visitas y rompió el récord de Billie Eilish al alcanzar el millón de visualizaciones en menos de 12 horas en YouTube.

El impacto también ha recaído en los integrantes del elenco. Tras el estreno, Jani Dueñas agradeció a sus fanáticos a través de historias en su cuenta de Instagram por el cariño recibido, y comentó:

“Estoy súper impresionada de todos los mensajes que han llegado durante todo el día, desde muy temprano en la mañana. Me ha costado un poco todo, porque es muy abrumador igual. He estado midiendo la energía, y ahora me sumergí en Instagram y es heavy, ¡se pasaron!”, señaló.

Además, relató que “una amiga me mandó un mensaje que decía: ‘Hay un chileno alrededor del mundo que está muy emocionado con esta hueá, porque lo siente como algo propio’”.

La actriz finalizó sus agradecimientos diciendo: “Qué lindo poder hacer que la gente se sienta cerca, a través de 31 Minutos, cerca de algo que es común, algo que se parece a un hogar”.

El Tiny Desk del programa televisivo de marionetas ha marcado un precedente histórico y pone a Chile en el centro de la cultura mundial.

