¿Qué hacer este fin de semana en Santiago?: Conoce la parrilla de actividades para este 28, 29 y 30 de noviembre

En este último fin de semana de noviembre, descubre la parrilla completa de actividades para todos los gustos y edades, desde panoramas musicales, culturales y artísticos que se desplegarán en la capital.

¿Buscas algún panorama que te permita desconectar de la rutina semanal? Durante este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre la capital te ofrece una parrilla completamente variada de actividades de todo tipo: Culturales, musicales y más, que te permitan un espacio de descanso y desconexión.

Y es que, este último fin de semana del mes, viene a entregarte la oportunidad de salir solo, con amigos, pareja y familia, abriendo la puerta para aprovechar al máximo los días que quedan de la temporada primaveral.

¿Qué hacer este 28, 29 y 30 de noviembre?

Gran evento Teletón 2025: Son varios los artistas que se presentarán durante el evento, desde Lucky Brown hasta Los Huasos del Sur. Además, desde la Municipalidad de Puente Alto anunciaron shows artísticos, zumbatón masiva, bloques culturales y una gran fiesta de cierre que ‘promete ser inolvidable’.

¿Cuándo?: Viernes 28 y sábado 29 de noviembre desde las 10:00 hasta las 00:00 horas.

¿Dónde?: Frontis de la Municipalidad de Puente Alto.

El evento es gratuito y habrá puntos habilitados para realizar tu donación voluntaria.

Festival Ladera Sur: Es el evento de naturaleza más importante de Chile. Combina cultura y conservación ambiental. Habrá speakers, ONGs y emprendimientos sustentables. Además, contará con la presencia de los artistas Anita Tijoux y Quique Neira.

¿Cuándo?: del viernes 28 al domingo 30 de noviembre desde las 10:00 hrs.

¿Dónde?: Parque Santa Rosa de Apoquindo.

Entradas a la venta por Ticketmaster o festivalladeradelsur.com.

Fiesta de las Naciones: emprende un viaje por más de 50 países, acompañado de embajadas y comunidades. Habrá danza, música tradicional, talleres, actividades infantiles y una gran ruta gastronómica de la mano de restaurantes de Francia, España, Turquía, Perú, México, India, Italia, Arabia Saudita y mucho más.

¿Cuándo?: Sábado 29 y domingo 30 de noviembre desde las 11:00 hasta las 21:00 horas.

¿Dónde?: Parque Arauco de Las Condes.

La entrada general tiene un valor de $3.000 y $2.000 con Tarjeta Vecino Las Condes y para miembros del Club La Tercera. La entrada es liberada para niños de hasta 14 años, pero con inscripción. Más información en fiestanaciones.cl.

Chile Wine Fest: Disfruta de una experiencia única que contará con la presencia de más de 50 viñas y una amplia oferta gastronómica.

¿Cuándo?: Sábado 29 y domingo 30 de noviembre desde las 13:00 horas.

¿Dónde?: En los jardines del centro de eventos Metropolitan Santiago.

Las entradas se compran a través de Ticketmaster. En preventa, el precio es de $23.000 pesos por la copa general y $50.000 por la copa vip.

Lego Fun Fest: vive una experiencia imperdible donde la creatividad no tiene límites. El evento cuenta con 10 estaciones interactivas, cargadas de entretenimiento para toda la familia.

¿Cuándo?: Desde el 20 de noviembre hasta el 18 de enero de 2026. Los horarios son de domingo a jueves desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, y viernes a sábado de 10:00 a 20:30 horas.

¿Dónde?: Espacio Vértice, Parque Arauco, Ex Open Kennedy, Las Condes.

Entradas disponibles a través de Ticketmaster.

Chile Fashion Week: imperdible para los amantes de la moda, en un evento nacional e internacional. Contará con la presencia de diseñadores icónicos y talentos emergentes.

¿Cuándo?: sábado 29 de noviembre a las 16:00 horas y domingo 30 a las 12:00 horas.

¿Dónde? Centro de eventos y convenciones Hilaria de la Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Las entradas se pueden comprar a través de Puntoticket. Más información en @chilefashionweek.cl.

Ruta arqueoatronómica por Santiago Centro: Recorrido cultural guiado con enfoque en la historia y el cielo de Santiago.

¿Cuándo?: Sábado 29 de noviembre a las 11:00 horas.

¿Dónde?: Palacio Pereira.

Entrada liberada con previa inscripción.

Día de las Artes y la Música: Será una jornada artística donde se presentarán importantes artistas y bandas musicales locales.

¿Cuándo?: Domingo 30 de noviembre desde las 12:00 horas.

¿Dónde?: Parque Pablo Neruda, Av. Clotario Blest con Lucia Godoy.

La entrada es gratuita.