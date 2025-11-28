¿Qué hacer este fin de semana en Santiago?: Conoce la parrilla de actividades para este 28, 29 y 30 de noviembre

Ya comenzó el Black Friday: ¿Cuál es el sitio oficial del evento?
Las autoridades han llamado a la población a ingresar desde la página oficial a las tiendas, ya que estas plataformas agrupan sitios que cumplen estándares de seguridad y protección.
En este último fin de semana de noviembre, descubre la parrilla completa de actividades para todos los gustos y edades, desde panoramas musicales, culturales y artísticos que se desplegarán en la capital.
¿Buscas algún panorama que te permita desconectar de la rutina semanal? Durante este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre la capital te ofrece una parrilla completamente variada de actividades de todo tipo: Culturales, musicales y más, que te permitan un espacio de descanso y desconexión.
Y es que, este último fin de semana del mes, viene a entregarte la oportunidad de salir solo, con amigos, pareja y familia, abriendo la puerta para aprovechar al máximo los días que quedan de la temporada primaveral.
¿Cuándo?: Viernes 28 y sábado 29 de noviembre desde las 10:00 hasta las 00:00 horas.
¿Dónde?: Frontis de la Municipalidad de Puente Alto.
El evento es gratuito y habrá puntos habilitados para realizar tu donación voluntaria.
¿Cuándo?: del viernes 28 al domingo 30 de noviembre desde las 10:00 hrs.
¿Dónde?: Parque Santa Rosa de Apoquindo.
Entradas a la venta por Ticketmaster o festivalladeradelsur.com.
¿Cuándo?: Sábado 29 y domingo 30 de noviembre desde las 11:00 hasta las 21:00 horas.
¿Dónde?: Parque Arauco de Las Condes.
La entrada general tiene un valor de $3.000 y $2.000 con Tarjeta Vecino Las Condes y para miembros del Club La Tercera. La entrada es liberada para niños de hasta 14 años, pero con inscripción. Más información en fiestanaciones.cl.
¿Cuándo?: Sábado 29 y domingo 30 de noviembre desde las 13:00 horas.
¿Dónde?: En los jardines del centro de eventos Metropolitan Santiago.
Las entradas se compran a través de Ticketmaster. En preventa, el precio es de $23.000 pesos por la copa general y $50.000 por la copa vip.
¿Cuándo?: Desde el 20 de noviembre hasta el 18 de enero de 2026. Los horarios son de domingo a jueves desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, y viernes a sábado de 10:00 a 20:30 horas.
¿Dónde?: Espacio Vértice, Parque Arauco, Ex Open Kennedy, Las Condes.
Entradas disponibles a través de Ticketmaster.
¿Cuándo?: sábado 29 de noviembre a las 16:00 horas y domingo 30 a las 12:00 horas.
¿Dónde? Centro de eventos y convenciones Hilaria de la Ciudad Empresarial de Huechuraba.
Las entradas se pueden comprar a través de Puntoticket. Más información en @chilefashionweek.cl.
¿Cuándo?: Sábado 29 de noviembre a las 11:00 horas.
¿Dónde?: Palacio Pereira.
Entrada liberada con previa inscripción.
¿Cuándo?: Domingo 30 de noviembre desde las 12:00 horas.
¿Dónde?: Parque Pablo Neruda, Av. Clotario Blest con Lucia Godoy.
La entrada es gratuita.
Las autoridades han llamado a la población a ingresar desde la página oficial a las tiendas, ya que estas plataformas agrupan sitios que cumplen estándares de seguridad y protección.