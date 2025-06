¿Qué dijo la hermana de Kim Jong-seok sobre su muerte?

Tras la confirmación de su muerte, surgieron una serie de rumores respecto a la forma en que se habría provocado la muerte. Lo que llevó a la familia de Jong-Seok a pedir a sus fans parar con dichas teorías.

El mundo de los K-dramas y la entretención coreana están de luto. Esto luego de que se confirmara la muerte de Kim Jong-seok, modelo y actor de 29 años.

La noticia de su deceso se dio a conocer el pasado 6 de junio, luego de que su familia confirmara su muerte a inicios de dicha semana.

Jong-Seok era famoso por programas como “Skip Dating” y series famosas como My Roommate is a Gumiho y Queen of Tears.

Tras la confirmación de su muerte, surgieron una serie de rumores respecto a la forma en que se habría provocado la muerte. Lo que llevó a la familia de Jong-Seok a pedir a sus fans parar con dichas teorías.

¿Qué dijo la hermana del actor?

A través de una publicación en Instagram, la hermana mayor del actor entregó su versión de los hechos.

“Antes que nada, quiero corregir los artículos y publicaciones en la comunidad que actualmente no son ciertos.

Antes que nada, la declaración “borracho y asalto la casa de su novia, y causó un motín con una botella de soju y confesó cuando la policía se desplegó” no es cierto”, aseguró la mujer.

Ahí fue cuando dio paso a dar su versión sobre lo que habría ocurrido horas antes de la muerte del joven actor.

“En ese momento, Jong-seok y su novia estaban bebiendo con sus conocidos”, explicando que cada uno estaba con amigos distintos. Después de eso, el actor fue a buscarla porque no habría podido contactarse con ella.

“Después de eso, su novia se despertó y no hubo agresión unilateral o conmoción por parte de Jong-seok, pero una simple pelea entre los amantes tuvo lugar”, explicó la hermana.

“El amigo de Jong-seok fue a hacer una declaración con la policía. Parece que Jong-seok se fue al cielo justo después de resolver el problema con el departamento de policía…”, detalló.

Además, “Jong-seok ha estado recientemente en una situación muy difícil, financiera y emocionalmente debido a una estafa de inversión de un conocido en el que confiaba. La pérdida de todos los bienes y, por supuesto, debido al fraude, era una situación en la que la vida era difícil. Estaba muy cansado por esa situación y creo que tenía muchas ideas como siempre”.