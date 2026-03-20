Providencia inaugura nueva sede de biblioteca municipal con más de 28 mil libros disponibles

La nueva sede de la Biblioteca Municipal de Providencia cuenta con una colección que supera los 28 mil ejemplares a disposición de vecinos y visitantes. “Este es un espacio para todas las edades, para quienes quieran venir a leer, a estar, a tener un momento de silencio y tranquilidad”, destacó el alcalde Jaime Bellolio.

Los amantes de la lectura tienen un nuevo lugar para disfrutar de sus libros: la Biblioteca Municipal de Providencia estrenó su nueva sede en Manuel Montt 101, con un sello enfocado en conectar con la comunidad.

En la ceremonia de inauguración participó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, quien destacó el uso del espacio como un lugar de encuentro cultural y de ocio.

“Este es un espacio para todas las edades, para quienes quieran venir a leer, a estar, a tener un momento de silencio y tranquilidad. Es también un refugio, y hoy más que nunca necesitamos contar con lugares así, donde las personas puedan desconectarse del ruido y encontrarse con la lectura, el estudio y la comunidad”, recalcó el jefe comunal.

Cabe destacar que la Biblioteca Municipal ha transitado por distintos lugares emblemáticos, como el Palacio Schacht y la sede de Juana de Arco. Sin embargo, fue su histórica ubicación junto al Mercado Providencia, donde funcionó por más de 30 años, la que la consolidó como un espacio significativo para quienes buscaban estudiar en silencio, descubrir nuevos libros o simplemente encontrarse en torno a la lectura.

El nuevo inmueble cuenta con tres niveles que integran salas infantiles, espacios de lectura equipados, zonas de estudio grupal y áreas destinadas a talleres, además de una colección que supera los 28 mil ejemplares a disposición de vecinos y visitantes.

“Tenemos 6.000 socios y socias que permanentemente vienen acá, ya sea a buscar un espacio de tranquilidad o a buscar un libro. Se lo llevan a su casa y permiten que otras personas también lo puedan leer. Por eso digo que es importante la lectura, porque nos lleva a ámbitos a los cuales no podemos físicamente viajar, ya sea al pasado o a otros lugares que nos quedan muy lejos”, expresó Bellolio.

Según Carlos Báez, vecino que ha estado ligado a la biblioteca gran parte de su vida, estos lugares “no son solo meros depósitos de libros, sino que constituyen un gran centro cultural, con un ambiente grato y seguro gracias a la amigable atención de los funcionarios que prodigan el amor a la lectura”.

En 2025, el sistema de Bibliotecas de Providencia registró más de 63 mil visitas. En su primer mes de funcionamiento en Manuel Montt 101, el recinto ya ha recibido a más de 5 mil personas.