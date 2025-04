“Protect the dolls”: La polera que usó Pedro Pascal que muestra apoyo a las mujeres trans

La comparecencia de Pascal se produce una semana después de que el Tribunal Supremo británico dictaminara que la definición legal de "mujer" en la legislación sobre igualdad se determina por el sexo biológico, excluyendo a las mujeres trans.

(CNN) — Pedro Pascal aprovechó el estreno de una película en Londres para reivindicar los derechos de las personas trans.

El actor de Hollywood fue fotografiado en la alfombra roja del lanzamiento de Thunderbolts*, la última oferta de Marvel Studios, con una polera que decía “Protect the dolls”, que en español significa “protejan a las muñecas”.

En detalle, el término “muñecas” es utilizado por la comunidad LGBTQI+ para referirse a las mujeres trans.

La prenda, diseñada por el diseñador estadounidense afincado en Londres, Conner Ives, se ha vuelto viral desde que Ives la lució en la final de su desfile Otoño-Invierno 2025 en febrero. El eslogan se considera una muestra de solidaridad con las mujeres trans.

La comparecencia de Pascal se produce una semana después de que el Tribunal Supremo británico dictaminara que la definición legal de “mujer” en la legislación sobre igualdad se determina por el sexo biológico, excluyendo a las mujeres transgénero.

Si bien algunos celebraron el fallo, otros miembros de la comunidad trans británica se han mostrado “absolutamente devastados” por la decisión, que tendrá amplias consecuencias en la aplicación de las leyes de igualdad en el Reino Unido.

Esta no es la primera vez que se ve a Pascal con la camiseta con mensaje. También fue fotografiado con ella en su fiesta de 50 cumpleaños en Londres a principios de este mes.

Ives publicó en Instagram una foto de Pascal con la camiseta junto a la DJ trans Honey Dijon, con el siguiente texto: “Gracias a todos los que compraron una camiseta y recaudaron fondos para @translifeline. Ha sido un maratón crear estas camisetas, pero estoy muy feliz de poder publicarlas”.

El tema es más que una simple declaración de moda para la estrella de Last of Us. La hermana menor de Pascal, Lux, es actriz y modelo trans. En 2021, publicó en Instagram una entrevista que ella le hizo a una revista chilena sobre su transición. Al compartir una foto de la portada de Revista Ya, escribió: “Mi hermana, mi corazón, nuestra Lux”.

Otros que han ayudado a aumentar el perfil de la camiseta incluyen al actor y cantautor australiano Troye Sivan, el diseñador francés Haider Ackermann y Nick Knight, fundador del sitio web de fotografía y cine de moda SHOWstudio.

Las ganancias de las camisetas, que se venden por 75 libras (100 dólares) en línea, benefician a la organización benéfica estadounidense Trans Lifeline.

El sitio web de Ives afirma: «Dada la actual hostilidad del gobierno federal de EE. UU. hacia las personas trans, este tipo de apoyo es más necesario que nunca».