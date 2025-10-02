Productora no pagó derechos: Justicia ordena retención de $100 millones de venta de entradas de conciertos de Silvio Rodríguez

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales acusa a la productora de los conciertos de operar de forma sistemática, incumpliendo contratos firmados en 2013.

En medio de la exitosa gira del cantautor cubano Silvio Rodríguez por Chile, la justicia dictó una medida que afecta directamente a la producción del evento.

Este jueves el 21.º Juzgado Civil de Santiago ordenó la retención de $100 millones provenientes de la venta de entradas para los conciertos que el artista está realizando en el Movistar Arena.

¿El motivo? Una solicitud presentada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) contra la empresa Redeyes, organizadora de las presentaciones.

Según la entidad, Redeyes mantiene una deuda histórica por derechos de autor impagos en diversos conciertos realizados desde 2013, según consignó La Tercera.

Acusaciones contra la productora

La SCD acusa a la empresa de operar de forma sistemática incumpliendo contratos firmados en 2013, cuando Redeyes se comprometió a respetar un acuerdo de autorización para la ejecución pública de obras musicales, suscrito también por la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimientos y Cultura (AGEPEC).

Desde entonces, y pese a ese compromiso, la productora habría continuado explotando repertorio protegido sin pagar a los autores correspondientes, incluso cambiando de razón social para evadir el cumplimiento del contrato y las obligaciones legales.

Aplicación de la medida

La resolución judicial contempla que los fondos recaudados por concepto de entradas, los cuales han sido canalizados a través de la ticketera Puntoticket, sean retenidos hasta por un monto de $100 millones.

El ciclo de conciertos de Silvio Rodríguez —autor de clásicos como Ojalá— comenzó el 29 de septiembre y continuará con funciones programadas para el domingo 5 y lunes 6 de octubre, luego de haber agotado localidades en su presentación del miércoles 1.

Hasta el momento, ni la empresa Redeyes ni representantes del artista han emitido declaraciones públicas sobre la resolución judicial.