Primera audiencia entre abogados de Blake Lively y Justin Baldoni: Detalles del encuentro

Los representantes de los actores se reunieron con el juez Lewis Liman previo a la audiencia. Blake Lively presentó una denuncia por acoso sexual y represalias, mientras que Justin Baldoni lo hizo por extorsión civil, difamación e invasión de la privacidad.

(CNN) — Los abogados de Blake Lively y su ex director y coprotagonista de It Ends with Us, Justin Baldoni, a quien ella ha acusado de acosarla sexualmente durante la tensa producción de la película, se reunieron en un tribunal federal por primera vez el lunes, en medio de su compleja saga legal que ha sido objeto de semanas de disección por parte de los espectadores de las redes sociales.

Ni Lively ni Baldoni estuvieron en el tribunal de Nueva York para la conferencia previa al juicio, donde el juez Lewis Liman aconsejó a sus abogados evitar hacer declaraciones en público que pudieran perjudicar el proceso. Si las partes intentan litigar este caso en la prensa, el juez dijo que tiene la capacidad de adelantar el juicio, actualmente programado para marzo de 2026.

Los abogados de Lively y Baldoni enfatizaron en el tribunal el impacto negativo que el caso ha tenido en sus clientes.

“Mis clientes están devastados económica y emocionalmente”, dijo el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, y agregó que sus clientes han sufrido cientos de millones de dólares en daños. Dijo que quieren que el caso avance rápidamente por el bien de su “futuro sustento”.

El abogado de Lively, Michael Gottlieb, dijo que la “campaña de represalias” del equipo de Baldoni ha sido “devastadora” para ella.

“No se debe lanzar ataques contra el carácter de la otra parte”, dijo.

Gottlieb dijo que planea presentar una queja enmendada antes del 14 de febrero que incluye nuevos reclamos y acusados ​​​​adicionales.

En una declaración después de la audiencia, Gottlieb y Esra Hudson, otro de los abogados de Lively, dijeron que estaban satisfechos con los resultados y “ansiosos por avanzar de inmediato con el descubrimiento en este caso”.

“El Tribunal aceptó nuestra petición de que todos los abogados involucrados en el caso cumplan con el Estado de derecho y no hagan declaraciones que puedan perjudicar al jurado”, dijeron. “Este caso trata de acusaciones graves de acoso sexual y represalias. Haremos que los acusados ​​rindan cuentas y confiamos en que una vez que se presenten todas las pruebas en este caso, la Sra. Lively prevalecerá”.

CNN se comunicó con los abogados de Baldoni para solicitar comentarios.

Cómo llegamos aquí

Baldoni, un escritor, director y productor que también construyó una marca en torno a alentar a los hombres a ser mejores aliados de las mujeres, y Lively han estado en una batalla legal que comenzó en diciembre, cuando Lively lo acusó de acoso sexual y represalias en una denuncia presentada primero ante el Departamento de Derechos Civiles de California, antes de una demanda civil que siguió aproximadamente una semana después.

Mientras tanto, Baldoni ha negado las acusaciones de Lively. El mes pasado, presentó una demanda contra Lively y su esposo Ryan Reynolds, acusándolos de extorsión civil, difamación e invasión de la privacidad.

En ese momento, el abogado de Lively le dijo a CNN en un comunicado que la demanda de Baldoni “es otro capítulo en el manual del abusador. Esta es una historia muy antigua: una mujer habla con evidencia concreta de acoso sexual y represalias y el abusador intenta darle la vuelta a la situación con la víctima”.

La película, de Sony Pictures, se estrenó en agosto de 2024 y recaudó más de 148 millones de dólares en Estados Unidos. Basada en la novela homónima de Colleen Hoover de 2016, It Ends With Us se centra en la violencia doméstica en una pareja, que fue retratada en la pantalla por Lively y Baldoni.

Tanto Baldoni como Lively aportaron en sus demandas mensajes de texto que, según afirman, fundamentan sus argumentos. El equipo de Baldoni también publicó un vídeo del tiempo que los actores trabajaron juntos y, el sábado, publicó un sitio web con su demanda enmendada y una cronología de la producción de la película. También se escuchó a Baldoni en una grabación de audio publicada por TMZ pidiendo disculpas a Lively, supuestamente enviada mientras trabajaban en el proyecto.

CNN no ha verificado de forma independiente los mensajes de texto incluidos en las demandas de Baldoni o Lively, ni la grabación de audio.

La demanda de Baldoni afirma que Lively, quien es mejor conocida por su trabajo en Gossip Girl de CW y en las películas de The Sisterhood of the Traveling Pants, intentó hacerse cargo de gran parte de la dirección creativa de la película, incluso haciendo que Reynolds reescribiera una escena para hacer “cambios no autorizados al guion en secreto”. (Reynolds no tuvo un papel formal en It Ends With Us).

La demanda afirma que Lively “convocó” a Baldoni al penthouse que comparte con Reynolds en la ciudad de Nueva York para una reunión sobre el guion, donde Reynolds, junto con un “amigo megacelebridad” de la pareja, elogió las revisiones propuestas por Lively al guion.

Uno de los mensajes de texto incluidos en la demanda de Baldoni parece mostrar un intercambio entre Baldoni y Lively sobre los cambios propuestos al guion: “Realmente me encanta lo que hiciste. Realmente ayuda mucho. Lo hace mucho más divertido e interesante. (Y me habría sentido así sin Ryan y Taylor)”, escribió con un emoji de guiño.

Si bien el mensaje de texto de Baldoni no incluye el apellido “Taylor”, Lively es amiga cercana de la artista Taylor Swift. CNN se comunicó previamente con representantes de Baldoni, Lively, Reynolds y Taylor Swift para preguntar si la “Taylor” mencionada en el mensaje de texto de Baldoni es, de hecho, Swift.

En uno de los mensajes de texto de Lively en el traje de Baldoni, la actriz hace referencia a sus amigos y dice: “Si alguna vez ves Game of Thrones, apreciarás que soy Khaleesi y, como ella, tengo algunos dragones”.

Tanto Lively como Baldoni afirman en sus demandas haber sido objeto de campañas publicitarias de represalia por parte del otro.

En la demanda, Lively acusa a los representantes de relaciones públicas de Baldoni de intentos orquestados de dañar su reputación en los medios como parte de una “campaña de manipulación social”.

En su demanda, Baldoni refutó esa afirmación, acusando a Lively y Reynolds de “utilizar su enorme poder para robar una película entera de las manos de su director y estudio de producción”. Además, la demanda acusa a Lively y a su equipo de publicidad de crear una “campaña de desprestigio contra Baldoni y Wayfarer para desviar la atención” de las críticas que Lively recibió durante la gira de prensa de It Ends With Us.

Baldoni también demandó al New York Times por 250 millones de dólares, acusando al periódico de trabajar junto con el equipo de Lively para publicar un artículo unilateral que benefició a Lively y que contenía evidencia manipulada.

El New York Times ha negado las acusaciones de Baldoni y ha dicho que mantiene su información.

Una disputa pública

Los documentos presentados en este caso son solo una parte de la historia. Los representantes de Lively y Baldoni han seguido discutiendo sobre la información que se está dando a conocer al público fuera del tribunal.

Los abogados de Lively han acusado al abogado de Baldoni, Bryan Freedman, de hacer declaraciones “engañosas y selectivas” sobre Lively y su actual disputa legal con Baldoni, y anteriormente pidieron al juez de su caso una audiencia “para abordar la conducta apropiada de los abogados en el futuro”.

En la audiencia del lunes, Gottlieb hizo referencia al sitio web que el abogado de Baldoni lanzó hace días, que contiene documentos relacionados con la batalla legal.

Gottlieb dijo que no tenía ningún problema con que el sitio web publicara los expedientes judiciales, pero expresó su preocupación de que las posibles pruebas se divulgaran al público de manera unilateral y crearan una “carrera armamentista hacia los medios” sobre cuestiones que deberían resolverse en los tribunales.

“Es muy difícil deshacer el efecto si no tienes ninguna limitación”, dijo.

Freedman dijo que el equipo de Lively había “utilizado la prensa de manera muy ingeniosa” y señaló que el daño puede ocurrir incluso antes de que un jurado escuche el caso.

“Esa es la razón por la que ambos han presentado una demanda”, respondió Liman. “Lo entiendo. Lo entiendo”.

Elizabeth Wagmeister, Alli Rosenbloom, Lisa Respers France y Dan Heching de CNN contribuyeron a este informe.