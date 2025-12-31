Primer año nuevo sin Tommy Rey: El impacto que dejó su música en todo un país

Tras más de 60 años de música y celebración, este 2026 llegará sin la presencia del ícono de la cumbia chilena. Una voz que acompañó a miles de chilenos en sus festejos más íntimos, y que hoy deja en el país un legado que, sin importar su ausencia física, seguirá acompañándonos por mucho tiempo más.

Son miles los chilenos que, como tradición, festejan la llegada de un nuevo año al ritmo de Un Año Más, canción que ha pasado a la historia. Y si bien es uno de los temas más icónicos de la Sonora de Tommy Rey, no es la única que se baila durante ocasiones especiales.

La Parabólica, Daniela y El Galeón Español, son solo algunas de las canciones que acompañan a todo un país en sus momentos más íntimos de celebración con la voz del inigualable Tommy Rey.

“En Chile, la cumbia de Tommy Rey es un ritual social transversal, es una persona que acompañó a miles de chilenos durante décadas en instancias súper importantes, partiendo por el año nuevo, pero también matrimonios, bautizos, fondas para el 18 de septiembre, cumpleaños en fin. Su música suena cuándo Chile celebra”, señaló Clau Cayo, periodista y directora de Súbela Radio y fundadora del podcast “No sabes nada”.

Es por esto que, a nueve meses desde su partida, Patricio Fernando Zúñiga Jorquera, quien adoptó su nombre artístico a Tommy Rey, continúa sonando y nos parece irreal que, tras más de seis décadas acompañando a la gente, no esté para recibir la llegada del nuevo año 2026.

Desde sus inicios, Tommy Rey logró transformar la cumbia y adaptarla para hacerla chilena a través de dos razones fundamentales: narrativa e interpretación.

“Las letras tienen una narrativa que conecta con la historia de todas las personas de manera transversal, prácticamente con todo el mundo, además de tener una interpretación memorable, icónica, en un momento especial, y bueno, no se te olvida más”, comentó Beto Aghemio, productor creativo especializado en radio y contenidos digitales.

Tommy Rey, con su voz y performance, dio los inicios de la cumbia chilena en el país, y puso en duda quién será el artista que seguirá sus pasos de acompañar a las familias durante sus momentos de festejo.

“Cualquiera de las bandas que quiera proponerse situarse al ladito, ni siquiera suplantarlo, cerquita de lo que es “Un año más”, lo primero que tiene que hacer es plantearse en serio el desafío de hacer una canción, grabar repertorio y asociarlo a esta fecha. Como una fecha de cierre, de fin, de año, de un ciclo. Así que, creo que por muchos años más ese sitial lo va a seguir ocupando Tommy Rey”, señaló Aghemio.

Es por esto, y mucho más, que pensar en la ausencia de Tommy Rey provoca dolor en todo un país que creció, compartió y celebró junto a él y su música.

“Su muerte se sintió transversalmente. En el mundo de la música y del arte en general, y por cierto en el pueblo chileno que no importa clases sociales, ni de donde eres, norte-sur, Chile sabe que ha vivido sus mejores momentos al ritmo de las canciones de Tommy Rey, así que sin duda se siente su ausencia”, manifestó Clau Cayo.

Finalizando el año, 2026 llegará sin la presencia física de Tommy Rey, pero sus melodías, voz y ritmo, que lograron concluir en un legado, acompañarán por siempre a las personas, haciendo bailar y disfrutar a todos los chilenos.