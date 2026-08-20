Prime Video anuncia inversión de más de US$2.000 millones en Latinoamérica: Chile está entre sus mercados prioritarios

Prime Video anunció este jueves una inversión de más de US$2.000 millones en Latinoamérica entre 2027 y 2030, destinada a aumentar sus producciones originales y contenidos locales, además de reforzar su apuesta por los derechos de transmisiones deportivas en la región.

El plan considera específicamente a Chile, Argentina, Brasil, Colombia y México, los cinco mercados donde la plataforma concentrará sus inversiones en producciones originales, adquisiciones de contenidos realizados localmente y deportes.

La compañía proyecta que, hacia 2030, la cantidad de producciones originales locales será más del doble que la registrada en 2026.

La decisión fue comunicada este jueves 20 de agosto durante Prime Video Presents Latinoamérica, realizado en Ciudad de México, donde estuvo presente CNN Chile.

Se trata del primer evento de la plataforma que reúne sus novedades para toda la región y contempla un catálogo de más de 25 nuevos títulos para 2027, entre películas, series de ficción, realities y producciones sin guion.

“Lo que está sucediendo en Latinoamérica en este momento es extraordinario: el talento, las historias y las audiencias”, afirmó Kelly Day, vicepresidenta internacional de Prime Video, durante el anuncio. La ejecutiva sostuvo que los recursos no estarán concentrados “en un solo país ni en un solo género”, sino que forman parte de una estrategia para toda Latinoamérica.

La apuesta de Prime Video por Chile

Dentro de ese plan, Chile tendrá nuevas producciones locales. Prime Video presentó Catedrales, La Señora y Rojo Corazón, tres proyectos que se incorporarán a su catálogo de títulos nacionales.

A ellos se suma la película Lo único que te pido, cuyo estreno está contemplado para fines de 2026.

Uno de los principales anuncios es Catedrales, adaptación de la novela homónima de la escritora argentina Claudia Piñeiro. La producción desarrolla su historia en dos períodos y sigue a la familia Sardá después del asesinato de Ana, la hija menor, cuyo cuerpo es encontrado desmembrado y quemado en 1986. Tres décadas después, Lía regresa a Santiago ante la enfermedad de su padre y vuelve a enfrentarse al crimen que fracturó a su familia.

También fue anunciada La Señora, ficción inspirada en un conocido caso criminal chileno. Su protagonista, Catalina Rojas, es presentada como una mujer de clase media alta que pasa a convertirse en la principal sospechosa de un intento de asesinato contra integrantes de su propia familia.

La tercera novedad es Rojo Corazón, centrada en Lorenza, una adolescente perteneciente a un círculo privilegiado cuya vida cambia después de convertirse en objeto de una funa viral. La historia aborda las consecuencias de la exposición pública y una posterior búsqueda de venganza.

Antes de esos proyectos llegará Lo único que te pido, película dirigida por Diego Rougier y protagonizada por Montserrat Ballarín y Fernando Godoy. La trama sigue a Sofía, una mujer a quien le quedan dos meses de vida y que le plantea a su marido, Ángel, un último deseo relacionado con su expareja.

Más producciones latinoamericanas y deportes en vivo

El desembolso anunciado no estará limitado a las ficciones. Prime Video informó que parte de los más de US$2.000 millones se utilizará para adquirir derechos deportivos y ampliar la oferta de transmisiones en directo.

La compañía asegura que más de 20 millones de hogares latinoamericanos han visto deportes a través de Prime Video durante 2026, superando ya el total alcanzado en todo 2025. Entre sus principales apuestas se encuentra la NBA, cuya cobertura se amplió tras el acuerdo global por 11 años firmado con la liga.

Ese convenio también tiene un efecto directo para el público chileno: Chile se incorporó por primera vez a la distribución de partidos de la NBA a través de Prime Video, junto con Argentina y Colombia. Brasil y México, en tanto, cuentan con una cobertura superior a los 200 encuentros por temporada.

La estrategia regional contempla asimismo iniciativas destinadas a desarrollar nuevos profesionales de la industria audiovisual, con programas de capacitación y formación. Hasta ahora, la compañía detalló proyectos específicos en Brasil y México, mientras presentó el desarrollo de talento como uno de los pilares que acompañarán su expansión latinoamericana.

Javiera Balmaceda, responsable de Originales Internacionales para Latinoamérica, Canadá y Australia de Amazon MGM Studios, resumió la estrategia señalando que el objetivo es encontrar historias “innegablemente locales” capaces de transformarse en relatos “innegablemente universales”.