Presentado en el Prime Video Presents Latin America: Revelan el primer tráiler de la nueva serie original chilena Catedrales

En Ciudad de México, en el marco del Prime Video Presents Latin America, este jueves se dio a conocer el primer tráiler del thriller dramático Catedrales, su nueva serie original chilena basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro.

En el evento, que cuenta con la participación de CNN Chile, se reveló, además, que la serie estrenará sus seis episodios el 16 de septiembre, exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

Catedrales cuenta, a través de dos líneas temporales, como la familia Sardá se enfrenta a la devastadora verdad detrás de un asesinato ocurrido hace treinta años. En 1986, Ana, la hija menor de una familia profundamente religiosa, es encontrada desmembrada y quemada en un terreno baldío. El caso se cierra sin ningún sospechoso y toda la familia acepta el dolor en silencio, excepto Lía, quien se aleja de todo.

En 2018, Lía regresa a Santiago para estar con su padre moribundo, cuyo último deseo es saber qué le pasó a Ana. Entre el pasado y el presente, la serie desentraña una historia atravesada por el extremismo religioso, el amor prohibido y una red de mentiras que terminó por destruirlos a todos.

Elenco estelar

La serie cuenta con un elenco de destacados actores nacionales, liderados por Alfredo Castro (El Club) como Adolfo, Paulina García (Gloria) como Dolores, Octavia Bernasconi (Los Casablanca) como Ana, Ignacia Baeza (Limpia) y Vivianne Dietz (Vencer o Morir) como Lía, Amparo Noguera (La Casa de los Espíritus) y Paula Luschinger (La Jauría) como Carmen, Clemente Rodriguez (La Jauría) como Mateo, Marcelo Alonso (La Casa de los Espíritus) y Giordano Rossi (La Jauría) como Julián, Pablo Cerda (Pacto de Sangre) y Camilo Rojas como Elmer, Muriel Santa Ana (Cromañón) y Carolina Koppellioff (Cromañón) como Marcela, Rodrigo Walker (Secretos de Familia) y Paulo Brunetti (Papá x Dos) como Andrés, Eduardo Miglionico (El Hipnotizador) como el Padre Manuel, y Geraldine Neary (La Jauría) como Ángela.

Revisa el tráiler acá: