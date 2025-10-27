Cultura actor

Preocupación por salud de Héctor Noguera: Familia señala que permanece en tratamiento médico

Por CNN Chile

27.10.2025 / 19:03

"Se agradece la preocupación por la salud de Héctor y el respeto a la privacidad de la familia", complementaron desde su círculo cercano. 

Durante las últimas horas han surgido una serie de preocupaciones producto del estado de salud del destacado actor nacional Héctor Noguera.

En diálogo con Canal 13, su familia afirmó que “a sus 88 años, ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso”.

La preocupación por su estado de salud surgió luego de que The Clinic vinculara una frase del Presidente Gabriel Boric con el actor nacional.

“Disculpen que tenga que partir un poquito antes, que tengo que despedir a una persona que está próxima a partir”, indicó el Jefe de Estado, frase que, según el citado medio, apuntaba a Noguera.

 

