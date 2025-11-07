Premios Grammy 2026: Revisa la lista completa de nominados y nominadas

La ceremonia se realizará el domingo 1 de febrero de 2026.

(CNN) – Ya se han anunciado los nominados a los premios Grammy 2026.

Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, inauguró hoy la temporada de votaciones de los Grammy con una serie de anuncios grabados repletos de estrellas.

Sabrina Carpenter apareció con rizos; Sam Smith al piano; Sharon Osbourne y sus hijos aparecieron juntos para anunciar los premios a mejor álbum de rock y mejor interpretación de metal, ambos ganados anteriormente por Ozzy Osbourne, quien falleció este verano.

Chappell Roan (también con rizos) apareció para animar a los nominados a Mejor Artista Nuevo, entre los que se encontraban Addison Rae y Lola Young. Doechii presentó las categorías de spoken word y álbum de rap, donde los nominados incluían a GloRilla, Tyler, The Creator y Kendrick Lamar.

La categoría de canción del año estuvo absolutamente sobrecargada, con artistas como Lady Gaga, Doechii, Bad Bunny y la banda ficticia de K-Pop Demon Hunters.

El programa celebra la mejor música lanzada dentro del período de elegibilidad, que este año abarca del 31 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2025. Es decir, no esperen ver representado “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift (lanzado el 3 de octubre).

Los ganadores se darán a conocer en la gala de los Premios Grammy, que tendrá lugar en directo en el Crypto.com Arena del centro de Los Ángeles el domingo 1 de febrero de 2026.

Aquí están algunos de los nominados en las 95 categorías. La lista completa está disponible en Grammy.com.

Álbum del año

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS,” Bad Bunny

“SWAG,” Justin Bieber

“Man’s Best Friend,” Sabrina Carpenter

“Let God Sort Em Out,” Clipse, Pusha T and Malice

“Mayhem,” Lady Gaga

“GNX,” Kendrick Lamar

“MUTT,” Leon Thomas

“CHROMAKOPIA,” Tyler, the Creator

Canción del año

“Abracadabra,” Lady Gaga

“Anxiety,” Doechii

“DtMF,” Bad Bunny

“Golden,” KPop Demon Hunters

“luther,” Kendrick Lamar / SZA

“Manchild,” Sabrina Carpenter

“WILDFLOWER,” Billie Eilish

Disco del año

“DtMF,” Bad Bunny

“Manchild,” Sabrina Carpenter

“Anxiety,” Doechii

“WILDFLOWER,” Billie Eilish

“Abracadabra,” Lady Gaga

“luther,” Kendrick Lamar / SZA

“The Subway,” Chappell Roan

“APT.” Rosé and Bruno Mars

Mejor artista nuevo

Olivia Dean

Katseye

The Marías

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor interpretación pop solista

“Daisies”, Justin Bieber

“Manchild,” Sabrina Carpenter

“Disease,” Lady Gaga

“The Subway,” Chappell Roan

“Messy,” Lola Young

Mejor actuación de dúo/grupo pop

“Defying Gravity,” Cynthia Erivo and Ariana Grande

“Golden,” HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

“Gabriela,” Katseye

“APT.” Rosé and Bruno Mars

“30 for 30,” SZA w/ Kendrick Lamar

Mejor álbum de rap

“Let God Sort Em Out,” Clipse, Pusha T and Malice

“Glorious,” GloRilla

“God Does Like Ugly,” JID

“GNX,” Kendrick Lamar

“Chromakopia,” Tyler, The Creator

Mejor interpretación de rap

“Outside,” Cardi B

“Chains & Whips,” Clipse, Pusha T & Malice f/ Kendrick Lamar & Pharrell Williams

“Anxiety,” Doechii

“tv off,” Kenrick Lamar f/Lefty Gunplay

“Darling, I,” Tyler, the Creator f/ Teezo Touchdown

Mejor álbum de country tradicional

“Dollar A Day,” Charley Crockett

“American Romance,” Lukas Nelson

“Oh What A Beautiful World,” Willie Nelson

“Hard Headed Woman,” Margo Price

“Ain’t In It For My Health,” Zach Top

Mejor álbum de country contemporáneo

“Patterns,” Kelsea Ballerini

“Snipe Hunter,” Tyler Childers

“Evangeline Vs. The Machine,” Eric Church

“Beautifully Broken,” Jelly Roll

“Postcards From Texas,” Miranda Lambert

Mejor interpretación solista de country

“Nose on the Grindstone,” Tyler Childers

“Good News,” Shaboozey

“Bad As I Used to Be,” Chris Stapleton

“I Never Lie,” Zach Top

“Somewhere Over Laredo,” Lainey Wilson

Mejor álbum de rock

“private music,” Deftones

“I Quit,” HAIM

“From Zero,” Linkin Park

“NEVER ENOUGH,” Turnstile

“Idols,” YUNGBLUD

Mejor actuación de rock

“U Should Not Be Doing That,” Amyl and The Sniffers

“The Emptiness Machine,” Linkin Park

“NEVER ENOUGH,” Turnstile

“Mirtazapine,” Hayley Williams

“Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning,” YUNGBLUD f/ Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Mejor álbum de R&B

“BELOVED,” GIVĒON

“Why Not More?” Coco Jones

“The Crown,” Ledisi

“Escape Room,” Teyana Taylor

“MUTT,” Leon Thomas

Mejor actuación de R&B

“YUKON,” Justin Bieber

“It Depends,” Chris Brown f/ Bryson Tiller

“Folded,” Kehlani

“MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk),” Leon Thomas

“Heart Of A Woman,” Summer Walker