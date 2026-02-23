Premios BAFTA 2026: Revisa lista de ganadores por categorías

El mayor premio cinematográfico del Reino Unido ya tiene a sus ganadores. Los Premios BAFTA de Cine escogieron a "One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson, como la mejor película del año.
Los Premios BAFTA de Cine coronaron a One Battle After Another de Paul Thomas Anderson como la mejor película del año, lo que posiblemente ofrezca una pista sobre los próximos Premios de la Academia.
En una noche de victorias algo dispersas, hubo algunas sorpresas. Véase: la victoria de Robert Aramayo como mejor actor y el premio a mejor actriz de reparto para Wunmi Mosaku por Sinners. Teyana Taylor era la favorita para ganar este último por One Battle After Another.
De cara a la ceremonia, que fue presentada por Alan Cumming, conductor de Traitors, One Battle After Another lideraba con 14 nominaciones, mientras que Sinners le seguía de cerca con 13 menciones. Hamnet de Chloé Zhao y Marty Supreme de Josh Safdie tenían cada una 11 nominaciones. Marty se fue con las manos vacías este domingo.
Los BAFTA y los Actor Awards (anteriormente conocidos como SAG), que se celebran el próximo domingo, son las últimas grandes entregas de premios antes de los Oscar el 15 de marzo.
A continuación, la lista de nominados a los BAFTA, con los ganadores indicados en negrita.
Mejor película
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another *GANADORA
Sentimental Value
Sinners
Mejor película británica
28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad about the Boy
Die My Love
H Is For Hawk
Hamnet” *GANADORA
I Swear
Mr Burton
Pillion
Steve
Actriz principal
Jessie Buckley, Hamnet*GANADORA
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, One Battle After Another
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia
Actor principal
Robert Aramayo, I Swear *GANADOR
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Jesse Plemons, Bugonia
Actriz de reparto
Odessa A’zion, Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Wunmi Mosaku, Sinners *GANADORA
Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor, One Battle After Another
Emily Watson, Hamnet
Actor de reparto
Benicio del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Peter Mullan, I Swear
Sean Penn, One Battle After Another*GANADOR
Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Dirección
Yorgos Lanthimos, Bugonia
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, One Battle After Another *GANADOR
Joachim Trier, Sentimental Value
Ryan Coogler, Sinners
Debut sobresaliente de un guionista, director o productor británico
The Ceremony
My Father’s Shadow*GANADOR
Pillion
A Want In Her
Wasteman
Película de habla no inglesa
It Was Just An Accident (Francia)
The Secret Agent (Brasil)
Sentimental Value(Noruega) *GANADORA
“Sirât” (España)
The Voice of Hind Rajab (Túnez)
Película animada
Elio
Little Amélie
Zootopia 2*GANADORA
Película para niños y la familia
Arco
Boong*GANADORA
Lilo & Stitch
Zootropolis 2
Guion original
I Swear
Marty Supreme
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners*GANADORA
Guion adaptado
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
One Battle After Another *GANADORA
Pillion
Premio EE Bafta a la estrella emergente (votado por el público)
Robert Aramayo *GANADOR
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling
Música original
Jerskin Fendrix, Bugonia
Alexandre Desplat, Frankenstein
Max Richter, Hamnet
Jonny Greenwood, One Battle After Another
Ludwig Göransson, Sinners*GANADOR
Cinematografía
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another *GANADORA
Sinners
Train Dreams
Diseño de vestuario
Frankenstein *GANADORA
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Montaje
F1
A House of Dynamite
Marty Supreme
One Battle After Another *GANADORA
Sinners
Diseño de producción
Frankenstein *GANADORA
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Maquillaje y estilismo de cabello
Frankenstein *GANADORA
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Sonido
F1” *GANADORA
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare
Efectos visuales
Avatar: Fire and Ash *GANADORA
F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus
Documental
2000 Meters to Andriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
Mr Nobody Against Putin *GANADOR
The Perfect Neighbor
Por Thomas Page y Dan Heching, CNN.