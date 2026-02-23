Premios BAFTA 2026: Revisa lista de ganadores por categorías

El mayor premio cinematográfico del Reino Unido ya tiene a sus ganadores. Los Premios BAFTA de Cine escogieron a "One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson, como la mejor película del año.

Los Premios BAFTA de Cine coronaron a One Battle After Another de Paul Thomas Anderson como la mejor película del año, lo que posiblemente ofrezca una pista sobre los próximos Premios de la Academia.

En una noche de victorias algo dispersas, hubo algunas sorpresas. Véase: la victoria de Robert Aramayo como mejor actor y el premio a mejor actriz de reparto para Wunmi Mosaku por Sinners. Teyana Taylor era la favorita para ganar este último por One Battle After Another.

De cara a la ceremonia, que fue presentada por Alan Cumming, conductor de Traitors, One Battle After Another lideraba con 14 nominaciones, mientras que Sinners le seguía de cerca con 13 menciones. Hamnet de Chloé Zhao y Marty Supreme de Josh Safdie tenían cada una 11 nominaciones. Marty se fue con las manos vacías este domingo.

Los BAFTA y los Actor Awards (anteriormente conocidos como SAG), que se celebran el próximo domingo, son las últimas grandes entregas de premios antes de los Oscar el 15 de marzo.

A continuación, la lista de nominados a los BAFTA, con los ganadores indicados en negrita.

Mejor película

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another *GANADORA

Sentimental Value

Sinners

Mejor película británica

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad about the Boy

Die My Love

H Is For Hawk

Hamnet” *GANADORA

I Swear

Mr Burton

Pillion

Steve

Actriz principal

Jessie Buckley, Hamnet*GANADORA

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, One Battle After Another

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Actor principal

Robert Aramayo, I Swear *GANADOR

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Jesse Plemons, Bugonia

Actriz de reparto

Odessa A’zion, Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Wunmi Mosaku, Sinners *GANADORA

Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor, One Battle After Another

Emily Watson, Hamnet

Actor de reparto

Benicio del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Peter Mullan, I Swear

Sean Penn, One Battle After Another*GANADOR

Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Dirección

Yorgos Lanthimos, Bugonia

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another *GANADOR

Joachim Trier, Sentimental Value

Ryan Coogler, Sinners

Debut sobresaliente de un guionista, director o productor británico

The Ceremony

My Father’s Shadow*GANADOR

Pillion

A Want In Her

Wasteman

Película de habla no inglesa

It Was Just An Accident (Francia)

The Secret Agent (Brasil)

Sentimental Value(Noruega) *GANADORA

“Sirât” (España)

The Voice of Hind Rajab (Túnez)

Película animada

Elio

Little Amélie

Zootopia 2*GANADORA

Película para niños y la familia

Arco

Boong*GANADORA

Lilo & Stitch

Zootropolis 2

Guion original

I Swear

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners*GANADORA

Guion adaptado

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Hamnet

One Battle After Another *GANADORA

Pillion

Premio EE Bafta a la estrella emergente (votado por el público)

Robert Aramayo *GANADOR

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

Música original

Jerskin Fendrix, Bugonia

Alexandre Desplat, Frankenstein

Max Richter, Hamnet

Jonny Greenwood, One Battle After Another

Ludwig Göransson, Sinners*GANADOR

Cinematografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another *GANADORA

Sinners

Train Dreams

Diseño de vestuario

Frankenstein *GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Montaje

F1

A House of Dynamite

Marty Supreme

One Battle After Another *GANADORA

Sinners

Diseño de producción

Frankenstein *GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Maquillaje y estilismo de cabello

Frankenstein *GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Sonido

F1” *GANADORA

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare

Efectos visuales

Avatar: Fire and Ash *GANADORA

F1

Frankenstein

How to Train Your Dragon

The Lost Bus

Documental

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr Nobody Against Putin *GANADOR

The Perfect Neighbor

Por Thomas Page y Dan Heching, CNN.