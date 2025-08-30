Por qué el mundo está cada vez más cautivado por Sabrina Carpenter

Con el lanzamiento de su séptimo álbum, Man’s Best Friend, Carpenter ha consolidado su lugar como una de las artistas más influyentes de la música pop actual.

(CNN) – Puede que grupos de jóvenes mujeres dominen las primeras filas en los conciertos de Sabrina Carpenter, pero en las gradas más alejadas o escuchando en Spotify está el resto del mundo, cada vez más cautivado por la personalidad empoderada que ha construido la mayor sensación pop de baja estatura.

La cantante, que lanzó su séptimo álbum de estudio, “Man’s Best Friend”, este viernes, ha logrado crear una imagen con un atractivo inusualmente amplio.

Los muchos éxitos de Carpenter son juguetones y seguros, a menudo de tono sexual y frecuentemente divertidos, interpretados con ingenio y una mirada cómplice por la exestrella de Disney Channel de 1,52 metros y 26 años.

“Esto es solo diversión, y eso es todo lo que tiene que ser”, dijo Carpenter sobre su música en una entrevista con CBS esta semana.

Sin embargo, la alegría escapista de “Girls Just Want to Have Fun” que ofrecen sus canciones o sus presentaciones en el escenario no debe confundirse con algo trivial.

Carpenter lleva más de una década perfeccionando su arte y no se arrepiente de avivar alguna que otra controversia.

La portada de su nuevo álbum muestra a Carpenter a cuatro patas con lo que parece ser un hombre sujetando un puñado de su cabello rubio. Esto desató un debate este verano sobre si su arte es “sátira o autodegradación”.

Portada del álbum “Man’s Best Friend” de Sabrina Carpenter. Island Records/AP

“El álbum no es para personas escandalizadas”, dijo Carpenter a CBS. “Pero también creo que incluso quienes se escandalizan pueden escuchar un álbum así en su propia soledad y encontrar algo que les haga sonreír o reírse para sí mismos”.

La capacidad de Carpenter para ser provocadora genera interés —la moneda de la cultura— y parece encontrar los puntos de intersección en nuestra era fragmentada de TikTok.

Su álbum “Short n’ Sweet” —que incluye “Espresso”, “Please Please Please” y “Taste”— convirtió a Carpenter en la primera solista en tener sus tres primeros éxitos simultáneamente en el top cinco del Billboard Hot 100, de acuerdo con Billboard. También le valió dos premios Grammy.

Sabrina Carpenter en los Brit Awards en marzo. Justin Goff/Getty Images.

Jack Antonoff, colaborador y productor frecuente de Carpenter, dijo a Rolling Stone que ella es “tan inteligente como se puede ser, por eso es graciosa”.

“Cuando dice algo increíblemente profundo y luego lo remata con una broma, casi llega más profundo”, dijo Antonoff. “Algunas de las mejores canciones y esas cosas realmente graciosas van de la mano. Es algo que personalmente he estado anhelando, y creo que otras personas también”.

La magia de Carpenter no reside solo en su capacidad para hilar una broma ingeniosa en sus letras; es que siempre se asegura de ser la última en reír.